S Toura izključili Rogličevega športnega direktorja

Ljubljana

AFP Primož Roglič bo v zadnjih etapah Toura rumeno majico branil brez enega od športnih direktorjev Jumba Visme. FOTO: Kenzo Tribouillard/AFP

- Ekipa nosilca rumene majiceJumbo Visma se bo morala v sklepnih etapah Toura znajti brez enega od športnih direktorjev. Tekmovalna žirija ga je namreč izključila z dirke zaradi inicidenta v cilju kreljevske 17. etape.Zeeman je bil sicer še navzoč na današnji 18. etapi, šele po njej je tekmovalna žirija v svojem poročilu zapisala, da je Zeemana izključila z dirke in ga oglobila z 2000 švicarskimi franki zaradi neprimernega vedenje do uradnih oseb Svetovne kolesarske zveze (UCI) med preverjanjem koles v cilju 17. etapi na Col de la Loze.Podrobnosti incidenta med preverjanjem »tehnološkega dopinga« (kontrolorji so preverjali, ali se v katerem od koles skriva motor) niso znane, Zeeman pa je za nizozemski časnik De Telegraaf izrazil začudenje nad odločitvijo komisije. »Preden bom zadevo komentiral, se želim pogovoriti s predsednikom tekmovalne žirije. Včeraj se je nekaj zgodilo med preverjanjem koles, tedaj so mi rekli, da nisem več dobrodošel na tovrstnih preverjanjih, nič drugega. Zdaj pa je v sporočilu žirije zapisanega nekaj povsem drugega,« je povedal Nizozemec.Poleg Zeemana so iz ekipe Jumbo Visma danes kaznovali tudi, ker si je pri lovljenju skupine favoritov v zaključku etape pomagal z zavetrjem spremljevalnega avtomobila, zato so mu k skupnemu času pribili 10 sekund, v točkovanjih za zeleno in pikčasto majico pa so mu odvzeli po štiri točke. Oglobili so ga z 200 franki, tako kot, ker je odvrgel smeti zunaj območja namenjenega za to.