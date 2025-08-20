S trojico Slovencev se v Beneluksu začenja spektakularna etapna dirka

S šprintom glavnine v Breskensu se začenja kolesarska dirka po Beneluksu, ki v zadnjih letih nosi ime Renewi Tour. Vsako leto nam postreže z zanimivimi etapami, nekaj jih med drugim obišče tudi legendarne tlakovane odseke.

Na štartu so trije Slovenci. Matej Mohorič bo lovil visok skupni rezultat in bo moral biti v prihodnjih dneh pozoren na morebitne napade rivalov, njegov ekipni kolega pri Bahrain Victoriousu Matevž Govekar pa napada bodre rezultate v špritnerskih zaključkih. Luka Mezgec bo v Jayco Aluli v vlogi pomočnika odhajajočemu špritnerju Dylanu Groenewegnu, na težjih etapah pa bo na pomoč priskočil Jelteju Krijnsenu, ki bo napadal dober rezultat v skupnem seštevku.

»Imamo dva kapetana, Freda Wrighta in Mateja Mohoriča, zato bo naš glavni cilj dobra generalna uvrstitev. Po dirki po Franciji sta se uspešno regenerirala in sta v odlični formi. Tudi Matevž Govekar bo v šprintih lovil dobre rezultate, sicer pa bo pomagal obema kapetanoma,« je za klubsko spletno stran dejal športni direktor ekipe Michal Golaš.

Matevž Govekar pravi, da so njegove noge ponavadi boljše v drugem delu sezone. FOTO: Bahrain Victorious

Prva in druga etapa sta povsem ravninski, tretji dan pa bi zaradi tlakovanih odsekov utegnil biti odločilen za dober skupni izid. Četrta etapa je vnovič zelo zahtevna, glavnina se bo spet močno razbila, tako bo tudi na zadnji peti etapi, ki se zaključuje v Leuvenu.

Organizatorji pa so poskrbeli, da bodo tudi etape, ki so na papirju lažje, za gledalce zelo zanimive. Na vsaki izmed njih bomo namreč videli »zeleni kilometer«, v katerem se zvrstijo trije leteči cilji, ki nudijo odbitne sekunde. Zmagovalec vsakega izmed njih dobi tri odbitne sekunde, nagrajena pa sta tudi drugi in tretji kolesar.

Dvakrat zapored je tu slavil Tim Wellens (UAE Emirates XRG), ki je kot absolutni rekorder zbral štiri skupne zmage. Leta 2018 je generalno razvrstitev kot edini Slovenec osvojil Matej Mohorič, ki je doslej dobil dve etapi, letos pa se ne bi uprl tretji. Edine profesionalne zmage se je na dirki po Beneluksu razveselil tudi Luka Pibernik, zdajšnji športni direktor ekipe Pogi Team Gusto Ljubljana, ki je leta 2016 po uspešnem pobegu dosegel rezultat kariere.