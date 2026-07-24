Samo Pogačar lahko po Touru osvoji še Vuelto in SP

Na Alpe d'Huezu je te dni malodane na vsakem koraku mogoče srečati kakšen znan slovenski kolesarski obraz. Z bageto v roki smo še pred zajtrkom naleteli na Jureta Golčerja, zmagovalca dirke po Sloveniji leta 2008. Tako kot na tisoče drugih ljubiteljev vrtenja pedalov s sončne strani Alp se ni mogel upreti čarom Toura, na katerem zmaguje Tadej Pogačar.

»Pri rezultatih, k jih dosegajo naši kolesarji, ne gre zamuditi takšne priložnosti. Z veseljem smo prišli v Francijo, malo na dopust in malo navijat za vse kolesarje, ne samo za Pogačarja,« nam je povedal 49-letni Štajerec.