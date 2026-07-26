Šampion Pogačar: Zdaj je čas za zabavo!

Že 113. dirka po Franciji se je končala s pravim spektaklom. Prireditelji so s traso zadeli v polno, razdalja med vzponom na Montmartre in ciljno črto je bila letos večja, ravno dovolj, da so vse do zadnjih metrov v boju za zmago vztrajali tako šprinterji kot ubežniki. Tudi Tadej Pogačar, ki se na poti do ciljne črte na Elizejskih poljanah ni odločil za parado, temveč za pravi šov. Boj za etapno zmago je končal 200 metrov pred ciljem, zmagal je Mathieu van der Poel, Pogi pa si je vzel čas, da šampionsko prečka zadnjo ciljno črto letošnjega Toura.

Kakopak je bil glavna zvezda tudi na podelitvi, sledil je govor petkratnega zmagovalca Toura na najvišji stopnički največje dirke na svetu. »Bil je res zanimiv dan, vesel sem, da ga je koenc in da sem zmagal, že petič v Parizu. Zelo posebno je biti petkratni zmagovalec, že sedemkrat sem odpeljal Tour, bil sedemkrat na odru, petkrat zmagal ... To je tudi zame res neverjetno,« je povedal v prvi izjavi.

Šampionska ekipa v Parizu. FOTO: Dario Belingheri/AFP

»Najbolj pomembno je, da imaš ob sebi ljudi, ki jim zaupaš, da ti pomagajo, ko jih potrebuješ, ko si na tleh. Tako lahko rasteš in napreduješ. Vedno si moraš zastavljati cilje, zdaj bom potreboval nove,« je nadaljeval Pogi. »Boril sem se z izjemnimi šampioni, škoda, ker je Jonas odstopil, enako kot mnogi drugi. Upam, da se bomo drugo leto znova pomerili. Ne pretiravajmo z naslednjimi cilji, zdaj je čas, da uživamo v tej zmagi,« se Pogačar ni pustil izzvati in zvabiti v napovedi o prihodnosti.

Za konec je na vprašanje, če ga bomo videli na Vuelti, le dodal: »Bomo videli, zdaj bom užival v tem trenutku in kulisi.«

Pogačar v fantastični kulisi na Montmartru. FOTO: Loic Venance/AFP

V govoru na zmagovalnem odru se je Tadej zahvalil družini, Urški, vsem, ki ga podpirajo, in zaključil: »Danes je čas, da se zabavamo!«