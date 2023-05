Šampionu Gira se obeta še nastop v Švici

Po zmagi na dirki po Italiji se obveznosti za Primoža Rogliča še niso končale. Najprej je moral odpotovati na Nizozemsko, na sedež glavnega pokrovitelja Jumba je prinesel neskončno trofejo za zmago na Giru, gostoval pa je tudi na nizozemski televiziji.

Veliko novega Roglič ni razkril, glavno vprašanje nizozemskih novinarjev, ki zelo podrobno spremljajo kolesarstvo je bilo, če ga bomo spremljali julija v Franciji. Roglič v odgovoru ni bil posebej prepričljiv, najprej je dejal da skoraj gotovo ne, potem pa je dodal, da morda pa vseeno. Že po koncu Gira ni bil povsem prepričan v to, da ga julija na Touru ne bo ...

Je pa nato športni direktor Meerijn Zeeman vsaj nekoliko utišal govorice: »Imamo druge načrte. Priprava na tako dirko je dolgotrajen proces. Lepo je misliti, da bi lahko dirkal tudi na Touru, a zakoni vrhunskega športa tega ne dovolijo.« Navkljub Zeemanovim trditvam nikakor ne bilo nemogoče, da bo Roglič vseeno na štartu rumene pentlje.

Popolniti zbirko enotedenskih dirk

So pa svoj kamenček v mozaik dodali še švicarski mediji, natančneje državna radiotelevizija, ki je poročala, da bo Roglič štartal na dirki po Švici. To je ena redkih enotedenskih dirk, ki jih Roglič v karieri še ni osvojil. Očitno želi dobro formo z Gira izkoristiti še v Švici in se nato podati na zaslužen oddih. Če bo Roglič v Švici res nastopil, ga na Touru zagotovo ne bo, potem bi bil tekmovalni premor zanj prekratek.

Vse informacije so zaenkrat še nepotrjene, a prihajajo iz navadno zanesljivih virov, tako da najbrž je nekaj na tem, da bomo Rogliča lahko gledali v Švici.