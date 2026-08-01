Omrzel hiter v Baskiji, kralj San Sebastiána ostaja Remco Evenepoel

Belgijski kolesar Remco Evenepoel iz moštva Red Bull Bora Hansgrohe je že četrtič zmagal na klasiki San Sebastián v Baskiji. Drugi s Toura je bil v šprintu dvojice boljši od Ekvadorca Richarda Carapaza (EF Education EasyPost), v zasledovalni skupini pa je končal tudi Jakob Omrzel (Bahrain Victorious), ki je prvič nastopil na enodnevni dirki svetovne serije.

Čeprav je imel veliko tehničnih težav in je moral dolgo časa loviti, je 8,5 kilometra pred ciljem napadel Remco Evenepoel, trikratni zmagovalec dirke pa se je takoj znebil vseh tekmecev z izjemo Richarda Carapaza. Oba zvezdnika minule dirke po Franciji sta se na kratkih, a zelo strmih odsekih hitro odpeljala vsem tekmecem. Zelo dobro se je z močno konkurenco spopadel tudi mladi Jakob Omrzel (Bahrain Victorious), ki mu profil ni najbolj ustrezal, saj je boljši na daljših vzponih.

Vseeno se je nekdanji slovenski prvak, zdaj je majico predal klubskemu kolegu Romanu Jermakovu, ki bo nastopil na dirki po Poljski, peljal odlično. Vseskozi je skupaj z domačinom Pellom Bilbaom vozil v glavnini z nekaterimi velikimi zvezdniki. Evenepoel in Carapaz sta se z zmago naposled pomerila v šprintu dvojice.

Pričakovano je bil hitrejši Evenepoel, ki je tako na klasiki slavil še četrtič in je s tem postal absolutni rekorder. Drugi je bil Carapaz, v šprintu glavnine pa je na tretje mesto prišel Ben Tulett (Visma Lease a Bike). Jakob Omrzel v hitrem zaključku okrog dvajsetih tekmovalcev ni imel veliko možnosti, a veseli dejstvo, da se je na vzponih boril z vsemi najboljšimi kolesarji na dirki.

Na dirki bi moral nastopiti tudi Primož Roglič, ki pa ga je pred dnevi na treningu zbil avtomobil, zato ni nared za vrnitev na dirke in bo izpustil tudi večdnevno preizkušnjo po Burgosu. Gre za velik udarec, saj se že čez 22 dni začenja dirka po Španiji.