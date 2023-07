Sanjski začetek za brata Yates in Pogačarja

Kakšen začetek Toura! Tako eksplozivne uvodne etape, kot smo jo videli v Baskiji, ni bilo že desetletja. Razpletla pa se je sanjsko za družino Yates, saj sta dvojčka Adam (UAE) in Simon (Jayco Alula) končala na 1. in 2. mestu. Tik za njima pa je bil že Tadej Pogačar (UAE), ki je odpihnil vse dvome o tem, v kakšni pripravljenosti je po zlomu zapestja prišel na vrhunec sezone, na katerem lovi svojo tretjo končno zmago. Ob tem je proti svojemu najnevarnejšemu tekmecu Jonasu Vingegaardu (Jumbo Visma) pridobil štiri sekunde.

Na 110. dirki po Franciji nič ni bilo le z običajnim uvodnim opazovanjem med velikimi tekmeci za rumeno majico, na vso moč so se udarili že v 1. etapi s štartom in ciljem v Bilbau. Vmes pa so morali v 182 km premagati več kot 3200 višinskih metrov. To je bila že prava klasična dirka po baskovskih hribih, v katerih so bili ubežniki obsojeni na neuspeh.

Vseskozi so bili na čelu glavnine ali blizu nje kolesarji Jumba Visme lanskega zmagovalca Vingegaarda in ekipe UAE njegovega prvega izzivalca Pogačarja. Slednji je bil posebej pod drobnogledom, ker po padcu 23. aprila na dirki Liege–Bastogne–Liege, po katerem so mu morali operirati zlomljeno levo zapestje, več kot dva meseca ni dirkal na najvišji ravni, je pa v velikem slogu dobil slovenski prvenstvi v vožnji na čas in na cesti.

Vseeno pa so se številni spraševali, ali bo zdržalo zapestje, na katerem nosi opornico, ali bodo zdržale noge, v katerih ni pravega dirkaškega ritma. V obeh primerih je bil odgovor pritrdilen, Pogačar se je na baskovskih cestah počutil dovolj dobro, da je svojim pomočnikom pred zadnjim vzponom na Pike zaukazal narekovati peklenski tempo. Avstrijec Felix Grossschartner je tako resno vzel svoje delo, da je v prvem delu klanca potegnil tako močno, da je za seboj pustil celotno karavano, tudi svojega kapetana.

Jonas ni želel sodelovati

A se je Pogačar hitro vrnil v ospredje in potegnil tudi sam, z njim pa sta ostala le dva, Vingegaard in presenetljivo tudi Francoz Victor Lafay (Cofidis). Ta trojica bi se bržčas pomerila za etapno zmago, če bi bil Vingegaard pripravljen sodelovati pri narekovanju tempa. Vendar je 26-letni Danec dal vedeti, da si v zaključku ne želi dvoboja ena na ena s Pogačarjem.

Zato se je tudi 24-letnik s Klanca pri Komendi dvignil in počakal prve zasledovalce. Med njimi je bil tudi njegov najmočnejši gorski pomočnik Adam Yates, ki je dobil zeleno luč za napad. S seboj je povabil brata dvojčka Simona, s katerim sta se 7. avgusta 1992 rodila v Buryju nedaleč od Manchestra.

Najbolj zvezdni skupni trenutek v karierah pa sta doživela na ulicah Bilbaa, na katerih ni bilo bratskega dogovora. Adam je imel v zaključnem kilometru, ki je peljal navkreber, več moči. Slavil je 22. zmago v karieri, prvo na Touru, na katerem je sicer že leta 2020 štiri dni nosil rumeno majico, dokler ga v 9. etapi ni slekel Primož Roglič. Simon je v cilj prikolesaril štiri sekunde za njim in postala sta prva brata na 1. in 2. mestu etape Toura po Andyju in Fränku Schlecku v 18. etapi leta 2011.

UAE Team Emirates' Slovenian rider Tadej Pogacar celebrates on the podium with the best young rider's white jersey after the 1st stage of the 110th edition of the Tour de France cycling race, 182 km departing and finishing in Bilbao, in northern Spain, on July 1, 2023. (Photo by Thomas SAMSON/AFP) Foto Thomas Samson Afp

Nato je bil na potezi Pogačar, ki je bil daleč najmočnejši v zasledovalni skupini, čeprav so bili v njej trije kolesarji Jumba Visme, tudi Vingegaard in Wout van Aert. Pogi se je Yatesove zmage razveselil, kot da bi bila njegova. Komentatorji so sprva celo ugibali, ali je prezrl dvojico v ospredju in mislil, da je dobil etapo. »Ne, razveselil sem se, ker smo dobili rumeno majico, ker je Adam zmagal. Ta zmaga tudi meni in celotni ekipi veliko pomeni. V redu je bilo za prvi dan, nič pripravljalnih dirk nisem imel, samo DP, tako da je bil moj prvi dan nad pričakovanji,« je za TV Slovenija v cilju povedal Pogačar, ki ob skoku na vzponu na Pike ni pričakoval tako ostre selekcije.

»Pričakoval sem, da bo še kdo drug v ospredju, a bili smo samo trije. Jonas je dal vedeti, da ne bo sodeloval do cilja, zato je Adam lahko izkoristil svojo priložnost,« je še dejal Pogačar, ki ostaja prvi adut svoje ekipe, četudi je v rumeni majici Yates. Slednji je dal vedeti, kaj je njegova glavna naloga na tej dirki.

Tadej Pogačar (levo) se je zmage Adama Yatesa razveselil, kot da bi bila njegova. FOTO: Marco Bertorello/AFP

»Ostati moram na trdnih tleh. Tukaj smo zaradi Tadeja, on je šef. Večkrat je že pokazal, da je najboljši na svetu, prepričan sem, da bo to storil tudi v naslednjih tednih,« je dejal 30-letni Britanec, ki bo 2. etapo začel v rumeni majici, osem sekund pred bratom Simonom, 18 pred Pogačarjem in 22 pred Vingegaardom in druščino.

Pogačar je sicer dres slovenskega prvaka že zamenjal za belo majico najboljšega mladega kolesarja na Touru. Jutri ga čaka podobno razgibana preizkušnja kot danes, na 209 km dolgi trasi od Vitorie do San Sebastiana bo treba premagati 3000 višinskih metrov, zadnja velika ovira pa bo znameniti Jaizkibel (8,1 km, 5,3 %), tradicionalno odločilni klanec na enodnevni klasiki San Sebastian.

Je pa Tour že uvodni dan pokazal tudi svojo neizprosnost. Zaradi padca je odstopil Enric Mas (Movistar), ki je meril na končni oder za zmagovalce. Takšne ambisije je imel tudi Richard Carapaz (Education First), ki je dirko sicer nadaljeval, a v velikih bolečinah izgubil 15 minut.