Še en dan za sprinterski obračun

Osma etapa Dirke po Franciji je dolga 180,4 kilometra poteka od Périgueuxa do Bergeraca. Trasa je skoraj povsem ravninska, brez zahtevnejših vzponov, zato bodo sprinterji, ki so v prejšnji etapi ostali praznih rok, dobili novo priložnost za etapno zmago. Etapa je pisana na kožo sprinterjem.

Périgueux se ponaša z bogato zgodovino. Na tem območju je stala utrjena naselbina že dolgo pred prihodom Rimljanov, mesto pa so pozneje kar trikrat oplenili Vikingi. Danes nad mestom ob reki Isle kraljuje veličastna katedrala Saint-Front.

V Périgueuxu je svoj pečat pustil tudi legendarni Jacques Anquetil. Leta 1961 je na kronometru po mestnih ulicah za skoraj tri minute ugnal Charlyja Gaula. Takrat se je kronometer začel v Bergeracu in končal v Périgueuxu. Leta 1994 pa sta bili vlogi obrnjeni, Miguel Indurain je na 64-kilometrskem kronometru iz Périgueuxa do Bergeraca Tonyja Romingerja premagal za dve minuti.

Profil 8. etape. FOTO: Infografika Delo

Letošnja etapa sicer povezuje isti mesti kot leta 1994, vendar po povsem drugačni trasi. Kolesarji bodo naredili daljši ovinek proti Bergeracu, nekaj časa sledili reki Vézère, nato pa nadaljevali skozi dolino Dordogne do cilja.

Bergerac bo cilj etape Dirke po Franciji gostil četrtič. Poleg Induraina so tu etapne zmage slavili še Ramūnas Navardauskas in Marcel Kittel. Nemški sprinter je leta 2017 zmagal v sprintu glavnine pred rojakom Johnom Degenkolbom in Nizozemcem Dylanom Groenewegnom.

Ker je trasa skoraj povsem ravninska, vmes sta dva klanca 4. kategorije, je množični sprint praktično neizogiben. Če ne bo prišlo do večjih presenečenj ali vetrovnih razmer, bodo o etapni zmagi znova odločali najhitrejši sprinterji.

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