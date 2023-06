Še en dan za sprinterski obračun na dirki po Sloveniji

Druga etapa od Žalca do Ormoža je dolga 163 kilometrov. Na etapi so štirje leteči in dva gorska cilja 4. kategorije. Še en dan za sprinterski obračun, če bo sprinterjem le uspelo premagati 4,7 kilometra dolg klanec v Jeruzalemu s povprečnim 2,8-odstotnim naklonom.

Tako je bilo v 1. etapi

Včeraj smo videli, da je imela večina sprinterjev precejšnje težave čez edini kategorizirani klanec 4. kategorije, vendar je prav vsem uspelo ujeti glavnino po klancu navzdol. Nekako podoben razplet lahko pričakujemo tudi danes, saj so kakovostne razlike med moštvi na letošnji slovenski pentlji izredno velike.

Druga etapa bo prav tako spet priložnost za ubežnike, ki bodo prav gotovo vseskozi poskušali z napadi že na samem začetku etape. Napadali in svojo priložnost bodo iskali kolesarji kontinentalnih moštev, katerimi je to edina možnost, da se pokažejo na dirki. World Tour ekipe jih bodo najbrž spet izpustile v beg, vendar jih bodo celo etapo tesno nadzorovale, saj ne bodo dovolile, da bi ostali brez etapnega plena.

Včerajšnji zaključek v Rogaški Slatini. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Včeraj smo videli točno tak razplet, ubežniki so bili večji del etape na varni razdalji, ki se je vse bolj topila proti koncu etape v Rogaški Slatini. Na samem zaključku so nekateri kolesarji iz Pro moštev poskušali presenetiti kolesarje, ki so prišli po etapne zmage in seveda zmago v skupnem seštevku.

V drugi etapi bodo kolesarji prečkali naslednje kraje: Žalec, Prebold, Štore, Majšperk, Kidričevo, Videm pri Ptuju, Cirkulane, Gorišnica in Ormož

Tako je to, če na isti dirki dirkajo kolesarji najvišje kategorije, torej kolesarji iz World Tour, Pro in Continentalovih ekip. To je v prenesenem smislu, enako, kot bi na enem turnirju igrali nogometaši prve, druge in tretje lige. Zakaj svetovna kolesarska zveza UCI dovoljuje tak sistem dirkanja pa je seveda druga tema.

S spremljanjem v živo začnemo ob 13. uri