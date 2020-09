Še ena etapa, v kateri bo veter nevarnejši od tekmecev

S spremljanjem v živo začnemo ob 13:30

Primož Roglič, drugi dan v rumeni majici. FOTO: Benoit Tessier/Reuters

Profil današnje 11. etape

Enajsta etapa je dolga 167 kilometrov, poteka od Châtelaillon-Plage do Poitiersa, Tour se bo poslovil od morske obale, v osrčje Francije bo zavil čez močvirnato območje Poitou.Za gledalce izredno slikovita etapa, za kolesarje pa še ena vetrovna mora posuta s kratkimi, a zahtevnimi klanci. Etapa je označena kot ravninska, a je daleč od tega, da bodo imeli vsi razen šprinterjev dan za počitek. Čaka jih zahrbtna in zahtevna dirka, ki bo na koncu spet opisana kot kaotična, nervozna in zelo hitra. Danes jih čaka kar 14 nekategoriziranih klancev in samo eden 4. kategorije in en leteči cilj.Videli smo že, da ubežniki na letošnjem Touru nimajo prav veliko možnosti, v desetih etapah, jim je samo enkrat uspelo priti do cilja pred glavnino. V rumenem bo drugi dan Primož Roglič , samo zelena majica je zamenjala lastnika, Sagan je spet slečen, Irecpa bo poskusil z drugo zmago, kajti zadnji zmagovalec v Poitiersu, je bil prav Irecleta 1978. Pikčasto majico še naprej nosi, bela pal. Movistar je vodeče moštvo, rdečo številko pa bo nosilje bil včeraj 10. Danes je spet lahko njegova priložnost, da doda kamenček v slovenskem mozaiku letošnje dirke po Francije.