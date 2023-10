Primož Roglič bo dirkal za Boro Hansgrohe

Slovenski kolesarski as Primož Roglič je minulo soboto potrdil, da po osmih letih zapušča Jumbo Vismo, pri tem pa dejal, da bo novega delodajalca razkril po svoji zadnji letošnji preizkušnji, jutrišnji dirki po Lombardiji. Pri Bori Hansgrohe so se, potem ko je v javnost že prišlo, da bo to nova zasedba Zasavca, odločili drugače. Ob 11. uri je novinarje prek videokonference nagovoril šef ekipe Ralph Denk in potrdil Rogličev prihod.

»Potrjujemo, da Primož Roglič prihaja za naslednja leta. To je mejnik za nas po odhodu Petra Sagana,« je povedal in dodal, da prihaja eden najboljših na svetu, ki je zmagal na skoraj vseh dirkah v letu 2023. »Ponosen sem, da se je Primož odločil za nas. To je velika spodbuda za celotno ekipo, za kolesarje in spremljevalce. Na vseh sestankih me je navdušil v več pogledih, izjemno srečen sem, da vam lahko sporočim to novico,« je dejal Denk.

Da je Bora Hansgrohe najbolj verjetna izbira zasavskega šampiona, smo v Delu napovedali že pred dnevi.

Nekdanji nemški kolesar, ki je stoodstotni lastnik ekipe, je razkril, da se dvorjenje Rogliču ni začelo letos, temveč v časih, ko se je Slovenec odločil za Jumbo Vismo. »Pred osmimi leti sem mu ponudil pogodbo, zdaj je neprimerno večja, če dodate eno ničlo, to ne bo dovolj,« je nadaljeval Denk, ki pa ni spregovoril ne o trajanju pogodbe ne o zneskih, zapisanih v njej. »Večina pogodb kolesarjev je zaupnih, tudi ta je. Lahko le potrdim, da je več kot enoletna,« je odgovoril Denk, ki se je v novi lov za Rogličem podal v zadnjem mesecu.

»Pristopil sem k njemu, ko sem ugotovil, da Primož na Vuleti ni več zadovoljen v ekipi, ki je, razumljivo, vodstvo predala mlajšemu Jonasu Vingegaardu, ta je tudi zmagovalec Toura. Vprašal sem ga, odprt je bil za pogovore. Od Vuelte so se stvari hitro začele odvijati. Včeraj smo prišli do končnega podpisa,« je o dogovarjanju s slovenskim asom dejal Denk, ki je zanikal špekulacije, da je Rogličev prestop – v zakulisju se govori o trimilijonski odškodnini Jumbu Vismi in dveletni pogodbi z letno plačo 5,5 milijona evrov – financiral Red Bull.

»Z Red Bullom sodelujemo že več let, a ni financiral te pogodbe, temveč mi, nismo potrebovali dodatnih sponzorjev. Ekonomsko smo bili v dobrem stanju v zadnjih letih, imeli smo nekaj denarja na banki, uporabili smo ga za ta prestop,« je Denk še dejal o tem, kako je Roglič odprl novo poglavje v svoji izjemni karieri.

Ta ga je popeljala od nekdanjega smučarskega skakalca do svetovne številke ena v kolesarstvu. V tem športu je svojo tekmovalno pot začel leta 2013 v dresu novomeške Adrie Mobil, v katerem je leta 2015 dobil tudi dirko po Sloveniji, po prestopu leta 2016 pa je postal zaščitni znak ekipe Lotto Jumbo, ki se je kasneje preimenovala v Jumbo Visma.

Z njo je slavil 74 od svojih 80 dosedanjih zmag med profesionalci, med katerimi so tudi prva slovenska tritedenska dirka (Vuelta 2019) in prvi spomenik (Liège–Bastogne–Liège 2020). V tem obdobju je s slovensko reprezentanco osvojil tudi prvo kolesarsko olimpijsko zlato v vožnji na čas v Tokiu 2021. Rogliču pri nizozemski zasedbi, ki jo je popeljal na svetovni vrh, ni uspelo zmagati le na Touru, na katerem je v zadnjih dveh letih zablestel njegov moštveni kolega Vingegaard.

Kolesarjem Bore Hansgrohe se bo pridužil tudi Primož Roglič. FOTO: Marco Bertorello/Reuters

Ker Dirka po Franciji ostaja Rogličev veliki cilj, se je odločil, da ne bo več kolesaril v Dančevi senci, temveč ga bo prihodnje leto, tako kot Tadeja Pogačarja (UAE) in druge tekmece, poskušal premagati v dresu Bore Hansgrohe.

Tour je skupni cilj

»Moj cilj je tudi Tour, imeti možnost zmagati, ponudila se nam je priložnost, da smo vzeli enega od največjih kandidatov za rumeno majico. Ni pa edini, potrebovali bomo srečo, super ekipo in izjemno Primoževo predstavo. Lep je že občutek, da smo pretendenti za zmago, to bo ekipo dvignilo višje. Primož je izjemna osebnost, zna navdihniti vso ekipo,« je nad svojim novim varovancem navdušen Denk.

Njegova Bora Hansgrohe ni tako zveneče ime kot Ineos, s katerim so dolgo povezovali Rogliča, vendar je odločitev za nemško zasedbo logična. Ne bo imel tako močnih pomočnikov kot pri Jumbu Vismi, vseeno pa bo imel dobro strukturirano in močno podporno ekipo, v kateri je tudi slovenski nutricionist Tim Podlogar. Bora Hansgrohe je bila do leta 2021, ko je bil njen prvi zvezdnik Sagan, osredotočena na sprinterske dosežke, odtlej pa je sestavljala ekipo, ki bi bila konkurenčna na tritedenskih dirkah.

To ji je tudi uspelo, saj je lani z Avstralcem Jaijem Hindleyjem dobila Giro. Njegov poskus na letošnjem Touru – končal ga je na 7. mestu – ni bil tako uspešen, čeprav je imel dobro ekipno podporo. Tu bo v igro vstopil Roglič s svojo preverjeno kakovostjo, saj je dobil že štiri tritedenske dirke, trikrat Vuelto in enkrat Giro.

Prestop mu seveda še ne zagotavlja zmage na Touru, a imel bo preverjene pomočnike. Poleg Hindleyja še Rusa Aleksandra Vlasova, kolumbijskega hribolazca Danija Martineza, ki prihaja iz Ineosa, njegovega rojaka Sergia Higuito, prekaljene nemške profesionalce Lennarda Kämno, Maxa Schachmanna in Emanuela Buchamana in izjemno obetavnega belgijskega mladca Ciana Uijtdebroeksa, če jih naštejemo le nekaj.

Želel je le, da verjamemo vanj

Denk pa ni potrdil druge govorice, da z Rogličem prihaja tudi njegov dolgoletni trener Marc Lamberts, čeprav se je njegov drugi zvezdniški varovanec Wout van Aert že javno poslovil od njega. »Lamberts bi lahko bil dober dodatek, a se še nismo dogovorili, ta čas Primož prihaja sam, vse drugo bomo sporočili, ko bomo nared za to. Drugi slovenski kolesarji? Izjemno so nadarjeni, ta čas pa k nam ne prihaja nihče drug, imamo že 30 kolesarjev. To tudi ni bil del naših pogajanj. To ni bil Primožev pogoj, imamo že izjemno dobro ekipo za vse taktične situacije. Primož pa je naš drugi Slovenec, morda še kateri pride v naslednjih letih. Ne morem pa potrditi, da se pogajamo,« je Denk spomnil, da je Blaž Jarc med letoma 2011 in 2014 dirkal za predhodnico Bore NettsApp ter razočaral tiste, ki so upali, da bo skupaj z Rogličem iz Jumba Visme prestopil tudi Jan Tratnik.

Kakšne pa so bile Rogličeve zahteve? »Primoževa glavna želja je bila, da verjamemo vanj, to je dokazal že naš sestanek pred osmimi leti. Verjeli smo vanj, preden ga je poznal ves svet. Bavarci in Slovenci smo si blizu, še vedno verjamemo vanj, zato je podpisal. Izgradili bomo močno ekipo, ki ga bo povsem podprla, to sem mu lahko zagotovil,« je odgovoril Denk, ki pravi, da sta se z Rogličem ujela tudi po miselnosti.

»Dokazal je, da je vedno, ko se pojavi na startni črti, zmožen zmagati. Sovraži besedo pripravljalna dirka, jaz tudi, dirkati moramo za zmage, ne zato, da nastopamo. Imava enako filozofijo, potrebuješ močan pripravljalni blok na višini, s tem načinom dela bomo nadaljevali, a na dirki gre za zmago,« brezkompromisno dirkanje Rogliču obljublja Denk, ki še ni imel odgovorov o drugih Rogličevih ciljih v prihodnji sezoni.

»Naš koledar je zelo natrpan, preveč je dirk. Lahko sestavimo načrt, v katerem bomo uskladili Primoževe cilje in cilje drugih kolesarjev. Ne poznamo še tras velikih dirk, ko jih bomo, se bomo usedli in našli pravo ravnotežje,« je še povedal Denk.

Tudi spremembe pri opremi Rogliču ne bi smele delati težav. Pri sedanji ekipi je dirkal na kolesih znamke Cervelo, ki so se izkazala za ena od najbolj kakovostnih v karavani, a to velja tudi za Specialized, pri katerem so skrbeli že za številne šampione, ne nazadnje je to tudi kolo Remca Evenepoela. Nezanemarljiva pa bo tudi podpora Red Bulla s svojim znanstveno podprtim športnim središčem v Salzburgu.