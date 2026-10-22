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Kolesarstvo

Šef Toura zanika: To ni strategija proti Pogačarju

Tour bo prihodnje leto ponudil 71 kilometrov vožnje na čas, največ v zadnjih 15 letih. Zakaj takšna sprememba? Pojasnil jo je Christian Prudhomme.
Tadej Pogačar se odlično znajde tudi v kronometru. Na letošnjem Touru je bil v edini posamični vožnji na čas drugi za Remcom Evenepoelom, mesec prej je kronometer na dirki po Švici dobil, lani pa je bil na Touru v eni vožnji na čas drugi in v drugi zmagal. Na svetovnem prvenstvu 2025 je bil v kronometru četrti. FOTO: Gonzalo Fuentes/Reuters
Galerija
Tadej Pogačar se odlično znajde tudi v kronometru. Na letošnjem Touru je bil v edini posamični vožnji na čas drugi za Remcom Evenepoelom, mesec prej je kronometer na dirki po Švici dobil, lani pa je bil na Touru v eni vožnji na čas drugi in v drugi zmagal. Na svetovnem prvenstvu 2025 je bil v kronometru četrti. FOTO: Gonzalo Fuentes/Reuters
B. P.
22. 10. 2026 | 16:15
5:01
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Organizatorji dirke po Franciji so za prihodnje leto pripravili traso z največ kilometri posamične vožnje na čas v zadnjih 15 letih, zato se je ob predstavitvi hitro pojavilo vprašanje, ali želijo na ta način nekoliko omejiti popolno prevlado Tadeja Pogačarja.

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Tour 2027 bo brutalen kot že dolgo ne

Direktor dirke Christian Prudhomme je takšno razlago zavrnil.

»To ni strategija proti Pogačarju. Tadej ima rad izzive, zato bo morda na koncu prav on dobil oba kronometra,« je dejal Francoz.

Na Touru 2027 bo kolesarje čakalo skupno 71 kilometrov posamične vožnje na čas. Sedma etapa od Bloisa do Chamborda bo dolga 38 kilometrov, v začetku zadnjega tedna pa bo sledil še 33-kilometrski kronometer v okolici Toulousa.

Gre torej za največ kilometrov vožnje na čas na francoski pentlji po letu 2012.

Evenepoel in Seixas med razlogi za spremembo

Prudhomme je ob predstavitvi precej odkrito pojasnil, kaj stoji za spremembo filozofije pri sestavljanju trase.

V zadnjih sezonah organizatorji niso želeli pretiravati s kronometri, saj so najboljši hribolazci pogosto pridobivali čas tudi v vožnji na čas. Zdaj pa naj bi se razmerje vendarle nekoliko spremenilo.

»Ko isti kolesarji pridobivajo čas v gorah in v kronometru, nimaš ravno želje povečevati števila kilometrov vožnje na čas, saj na koncu dobiš enak rezultat,« je najprej pojasnil Prudhomme in zatem nadaljeval: »Zdaj pa imamo kolesarja, ki že več let dominira v kronometru, Remca Evenepoela. Tu je tudi Paul Seixas, ki je v tej disciplini zelo dober. To lahko pomaga uravnotežiti čas, ki ga izgubita v gorah.«

Evenepoel je eden najboljših kronometristov svoje generacije, Seixas pa eden največjih upov francoskega kolesarstva. Prav omemba 20-letnega Francoza je zato hitro pritegnila dodatno pozornost.

»Tras nikoli ne pripravljamo za enega kolesarja«

Prudhomme je zato hitro dodal, da pri Touru trase nikdar ne prilagajajo posameznemu tekmovalcu.

»Nikoli ne bomo pripravili trase za enega kolesarja. Pripravljamo pa trase za različne tipe kolesarjev. Tokrat smo dodali več vožnje na čas, ker želimo znova vzpostaviti ravnotežje,« je dejal.

Kljub dodatnim kilometrom proti uri je Prudhomme še vedno prepričan, da lahko Pogačar tudi na takšni trasi ostane korak pred vsemi.

»Seveda je Tadej Pogačar sposoben premagati vse, tudi v kronometrih. Toda povsem naravno je, da želimo ohraniti napetost čim dlje.«

Slovenec bo prihodnje poletje lovil rekordno šesto skupno zmago na Touru in že četrto zapored.

Kronometroma bodo sledile gorske etape

Oba kronometra bosta na sporedu še pred odločilnim gorskim delom dirke.

Prvi, povsem raven 38-kilometrski preizkus od Bloisa do Chamborda, bo že v sedmi etapi. Drugi bo precej pozneje, takoj po zadnjem dnevu počitka, na 33-kilometrski trasi v okolici Toulousa.

»Drugi bo zelo pomemben. Šlo bo za traso ob Garonni v okolici Toulousa, ki bo vključevala tudi Cote de Pech David, vzpon, ki je na Touru leta 2025 dvignil precej prahu,« je pojasnil Prudhomme.

Kmalu zatem se bo dirka preselila v Pireneje. Osemnajsta etapa se bo končala na Col du Portetu, kjer kolesarje čaka približno 16 kilometrov vzpona s povprečnim naklonom skoraj devet odstotkov.

Že naslednji dan bo sledila še zahtevna etapa proti Larunsu z vzponi Burdinkurutxeta, Bagargui, Larrau, Soudet in Marie-Blanque.

»Tam je dovolj težavnosti, da se lahko dirka povsem obrne na glavo le 48 ur pred koncem,« je opozoril Prudhomme.

Organizatorji si želijo predvsem, da bi boj za rumeno majico ostal odprt čim dlje. Pogačar je namreč v zadnjih treh izvedbah Toura zanesljivo nadzoroval boj za skupno zmago, leta 2026 pa je najbližjega zasledovalca Evenepoela na koncu premagal za več kot šest minut.

Prudhomme potiho upa celo, da bi zadnji krog čez Montmartre v Parizu znova štel v skupni čas, potem ko je bil v prejšnjih dveh izvedbah ta del etape nevtraliziran.

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Tadej PogačarRemco Evenepoeldirka po FrancijiTour de FranceChristian PrudhommePaul SeixasTour 2027

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