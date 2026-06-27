Seixas lahko postane prvi na svetu, plačo bi mu zavidal tudi Pogačar

Francoski kolesarski up Paul Seixas je še pred debijem na dirki po Franciji postal ena najbolj vročih tem kolesarske tržnice. Po poročanju priznanega novinarja Daniela Bensona se je v boj za podpis 19-letnega Francoza vključila tudi ekipa Pinarello-Q36.5, ki naj bi bil pripravljena ponuditi največjo pogodbo v zgodovini profesionalnega kolesarstva.

Švicarska ekipa, ki jo podpira milijarder Ivan Glasenberg, naj bi navezala stik s Seixasovimi zastopniki, kar je njegov agent tudi potrdil. Pogodba z Decathlonom CMA CGM se 19-letniku izteče konec leta 2027, zato uradnih dogovorov še ni, prav tako ni namigov, da se je Seixas že odločil o prihodnosti.

Po neuradnih informacijah naj bi Pinarello-Q36.5 razmišljal o letni plači okrog 13 milijonov evrov, s čimer bi Seixas prehitel tudi Tadeja Pogačarja. Osnovna plača slovenskega šampiona se giblje okrog 10 milijonov evrov.

Seixas se je ob junijskem padcu izognil hujšim poškodbam. FOTO: Jeff Pachoud/AFP

Za Seixasa naj bi se zanimali tudi Emirati, ki bi tako razrešili vse neznanke o prihodnosti, pa Visma Lease a Bike, Lidl-Trek in Netcompany-Ineos, Decathlon pa bo naredil vse, da zadrži dragulja iz lastnega sistema. Francoz je letos zmagal na Faun Ardèche Classicu, dirki po Baskiji in Valonski puščici, drugi pa je bil na Strade Bianche in Liege-Bastogne-Liege.

V Franciji v njem že vidijo možnega naslednika Bernarda Hinaulta, zadnjega domačega zmagovalca Toura iz leta 1985. Seixas bo na Touru debitiral 4. julija v Barceloni, potem ko se je po padcu na Tour-Auvergne-Rhône Alpes že vrnil k treningom na cesti.