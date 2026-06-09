Seixas še povečal zaostanek za rumeno majico

Kolesarska ekipa Visma-Lease a Bike je dobila tretjo etapo dirke Auvergne-Rhone Alpes oziroma nekdanjega kriterija po Dofineji, Education-EasyPost pa je s tretjim mestom ubranil majico vodilnega v skupnem seštevku, ki jo bo še naprej nosil Francoz Alex Baudin.

Moštvena vožnja na čas v Perreuxu po razgibani trasi, dolgi dobrih 28 kilometrov, v kateri se je hkrati meril čas vsakemu kolesarju posebej, ni prinesla spremembe v skupni razvrstitvi. Prvi favorit dirke, mladi Francoz Paul Seixas, je s svojim moštvom Decathlon zasedel šele šesto mesto in celo povečal zaostanek za rumeno majico.

Alex Baudin, ki je na čelu dirke že od prve etape, ima dvanajst sekund prednosti pred članoma Ineosa, rojakom Kevinom Vauquelinom in Britancem Oscarjem Onleyjem. Paul Seixas je dvanajsti točno minuto za najhitrejšim.

Ineos je danes z devetimi sekundami zaostanka osvojil drugo mesto, Education-EasyPost pa je bil še dvajset sekund počasnejši od zmagovalne zasedbe Visma-Lease a Bike.

Njen kapetan Matteo Jorgenson, ki je četrti v skupnem seštevku (+ 0:15), je po dirki povedal: »Imeli smo kopico težav, tehnično okvaro na začetku, skoraj padec sredi preizkušnje, a smo se prilagodili in v zadnjih desetih kilometrih kolesarili izjemno hitro.«

Mohorič in Govekar deseta

Slovenci tudi tokrat niso bili v ospredju. Člana ekipe Bahrain Victorious Matej Mohorič in Matevž Govekar sta z moštvenimi sotekmovalci zasedla 10. mesto (+ 1:06), Gal Glivar v dresu Alpecina pa je bil 14. (+ 1:45). Skupno je najvišje Mohorič na 58. mestu.

Kolesarje zdaj čakata dve bolj ravninski etapi, odločitev o končnem zmagovalcu pa bo padla v zadnjih treh gorskih etapah s cilji na Crest-Volandu, Grand Colombierju in prelazu Solaison, kjer se bodo kolesarji merili tudi čez dober mesec na dirki po Franciji.