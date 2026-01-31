  • Delo mediji d.o.o.
    Kolesarstvo

    Senzacija na volitvah, novi predsedik KZS je Andraž Vehovar

    Po odstopu od kandidature Ivana Šmona je v predsedniško tekmo vstopil srebrni olimpijec iz Atlante 1996 in premagal Pavla Marđonovića.
    Andraž Vehovar je presenetljivo postal novi predsednik Kolesarske zveze Slovenije.
    Andraž Vehovar je presenetljivo postal novi predsednik Kolesarske zveze Slovenije.
    Miha Hočevar
    31. 1. 2026 | 19:55
    31. 1. 2026 | 20:50
    3:24
    V hotelu Mons smo bili danes priča pravi mali športno-politični srhljivki, po kateri je Kolesarska zveza Slovenije dobila novega predsednika in to je presenetljivo postal srebrni kanuist iz olimpijske Atlante 1996 Andraž Vehovar, ki ga do danes ni bilo niti med kandidati za predsednika. V volilno tekmo je vstopil namesto Ivana Šmona, ki se je dan pred tem umaknil, nato pa na volilni seji skupščine premagal Pavla Marđonovića, ki je KZS vodil od leta 2021.

    Kolesarska zveza je bila od poteka njegovega mandata junija lani brez predsednika s polnimi pooblastili, zato je bila volilna skupščina nujna za njeno legitimno delovanje. Ko so se delegati in pooblaščenci 99 društev (manjkali sta samo dve z volilno pravico) ob 16. uri zbrali na obrobju Ljubljane, je veljalo, da bodo odločali le o podpori Marđonoviću. Vendar so pri KD Rog, ki ga vodi predsednik Andrej Hauptman, tik pred zdajci vložili novo kandidaturo. To je z zadostno podporo dopuščal poslovnik skupščine KZS, ki jo je vodil odvetnik Pavel Pensa. Vehovarjeva kandidatura je prejela 139 od 224 možnih glasov, tako da je postal uradni kandidat in to z istim programom, s katerim bi moral na volitvah nastopiti Šmon.

    Pavel Marđonović ni dobil podpore za drugi mandat predsednika KZS.
    Pavel Marđonović ni dobil podpore za drugi mandat predsednika KZS. FOTO: Leon Vidic

    Podpora, ki jo je dobil pri glasovanju o sprejemljivosti njegove kandidature, je nakazovala, da bo volilna zmaga njegova. Tako je tudi bilo, po Marđonovićevi predstavitvi pred delegati in Vehovarjevi na daljavo, je slednji prejel 137 glasov, tako da bo KZS vodil naslednja štiri leta.

    »Bolj popolnega športnega programa, kot ga je napisal dr. Šmon, še nisem prebral. Je ponazoritev sistema kolesarstva v Sloveniji, ki dobro funkcionira že dolga desetletja, ki je poln znanja, izkušenj, dobrih ljudi. Sistema, ki producira Pogija in druge šampione, prireja velika tekmovanja in najbolje organizirane rekreativne prireditve v Evropi. Ta sistem vsebuje vse panoge, tudi športnike invalide. Če bi moral izluščit, čemu se moram posvetiti, je to, da je KZS dober servis temu sistemu,« je v svoji predstavitvi med drugim povedal 53-letni Vehovar.

    Nekdanji kanuist, ki je s kolesarstvom zadnjih 13 let povezan kot solastnik izdelovalca svetovno znanih karbonskih sedežev in drugih kolesarskih komponent Berk, bo moral v novi vlogi hitro zavihati rokave, saj Slovenijo čez osem mesecev čaka organizacija evropskega prvenstva, za katerega še nista znana ne trasa ne ožja organizacijska ekipa.

    Andraž Vehovar je na daljavo predstavil svojo kandidaturo.
    Andraž Vehovar je na daljavo predstavil svojo kandidaturo. FOTO: Leon Vidic
      

    Gotovo bo v njej Rok Lozej, ki je prejel nov mandat na čelu odbora za cestno kolesarstvo. Vodenje odbora za gorsko in BMX kolesarstvo so zaupali Primožu Štrancarju, Milan Knez pa bo vodil odbor za množičnost in rekreacijo.

    Kolesarska zveza SlovenijePavel MarđonovićAndraž VehovarAndrej Hauptmanpredsedniške volitve

