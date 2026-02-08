Sepp Kuss: Ne bom pozabil, kako zagnan in strasten je bil Primož Roglič

Ni ga slovenskega kolesarskega navdušenca, ki ne bi poznal Seppa Kussa, Američana, ki je vedno dobre volje in je dolga leta pri ekipi Jumbo Visma rezal zrak za Primoža Rogliča. Zasavski in koloradski orel (Kussov vzdevek je orel iz Duranga) sta se skupaj veselila številnih velikih zmag. Kuss, ki bi se moral po slovenskih prednikih pisati Kos, se jih z veseljem spominja tudi v časih, ko je njegov kapetan Jonas Vingegaard. Ujeli smo ga v Omanu, kjer je začel sezono 2026.

Pogačar, ki bo lovil peto zmago na Touru, se je zadnji dve leti zdel nedotakljiv, verjamete, da mu lahko letos odvzamete rumeno majico?

Vsako leto začnemo z ničle, vedno je možnost. Jonas je visoko motiviran, preostanek ekipe tudi. Vsake sezone se moraš lotiti z vero, da ti lahko uspe. Vsako sezono je tudi bolj zapleteno, vendar moramo biti še naprej ustvarjalni pri sestavljanju taktike in iskanju trenutkov slabosti. Na tritedenski dirki ima vsak kolesar slab trenutek, umetnost je ugotoviti, kdaj ta nastopi in kako ga izkoristiti.

Kako gledate na Pogačarjevo prevlado v zadnjih letih?

Od zunaj je videti, kot da Tadej v kolesarstvu še vedno uživa kot otrok, ob tem pa vedno išče nove izzive. To je dobro za kolesarstvo. Sicer pa se tudi Primož, ki je dobil skorajda vse dirke na svetu, še naprej priganja in išče nove izzive. Pri tem sta si podobna, vseskozi oprezata za dirkami, na katerih bi lahko zmagala.