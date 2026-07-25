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Bil je na poti proti zmagi na Touru, zdaj je lahko srečen, da je živ (VIDEO)

Grozljiv padec priljubljenega Američana na Touru, rešile so ga zaščitne mreže. V cilju se je najprej opravičil ženi in družini, saj je bil dvakrat na tleh.
Sepp Kuss je že nekaj etap nazaj na spustu s prelaza Tourmalet izgubil del zoba. FOTO: Loic Venance/AFP
Galerija
Sepp Kuss je že nekaj etap nazaj na spustu s prelaza Tourmalet izgubil del zoba. FOTO: Loic Venance/AFP
Matic Rupnik
25. 7. 2026 | 18:15
25. 7. 2026 | 18:25
2:54
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Ameriški kolesarski zvezdnik Sepp Kuss, ki smo ga v minulih letih vzljubili tudi v Sloveniji, ko je nekajkrat imenitno pomagal Primožu Rogliču, je bil danes blizu enemu izmed največjih uspehov v svoji karieri. Le še nekaj kilometrov ga je ločilo do njegove prve etapne zmage na Touru, potem ko je letos že slavil na Giru, najbolj uspešen pa je bil na Vuelti, ki jo je tudi dobil. 

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A ob spustu s prelaza Sarenne proti zaključnemu vzponu proti vrhu Alpe d'Hueza, ko se je po »obvoznici« z vzpona proti vasici Huez spuščal proti zadnjemu klancu, je član Visme Lease a Bike kar dvakrat grdo padel. Sprva se je hitro pobral in ni izgubil pretiranega časa proti svojemu glavnemu tekmecu na današnji etapi Richardu Carapazu (EF Education EasyPost), a nato je sledil še drugi padec. 

Na odprtem ovinku je napačno ocenil zavoj, s kolesom je trčil v ograjo ob cesti in se nanjo »usedel«. Na njegovo veliko srečo so organizatorji ravno na tistem ovinku namestili zaščitno mrežo, ki ga je obdržala na površju, sicer bi orel iz Duranga, ki ima tudi nekaj slovenskih korenin, padel globoko v dolino. »Mreža mu je rešila življenje,« je dejal komentator TNT Sports Matt Stephens. 

Naposled se je vnovič hitro vrnil na kolo, a ni mu uspelo nadoknaditi zaostanka za Richardom Carapazom, ki je predtem poletel mimo njega in osvojil svojo drugo etapno zmago na tem Touru, hkrati pa je uradno potrdil tudi zmago v seštevku za najboljšega na gorskih ciljih. 

Kussa je naposled prehitel tudi danes imenitni Remco Evenepoel (Red Bull Bora Hansgrohe), tako pa je Visma Lease a Bike zelo klavrno končala z letošnjim Tourom. Kuss je grdo padel že v prvem tednu Toura, ko je na spustu s Tourmaleta izgubil del zoba. 

»Bil sem tako na meji, da sem malo napačno ocenil ovinek. Najprej v predoru, nato pa sem še vedno poskušal nadoknaditi preveč časa in sem napačno ocenil drug ovinek. Bilo je malo strašljivo, opravičujem se moji ženi in družini, ki so gledali doma. Tako pač gre, ne moreš imeti vedno sreče, ne moreš imeti vedno vsega na svoji poti. Lahko smo ponosni na to, kako smo se borili kot ekipa,« je v cilju povedal Kuss, ki se je spomnil tudi na nesrečnega Jonasa Vingegaarda. Danec je odstopil minulo nedeljo, ko si je na enem izmed spustov zlomil ključnico.

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