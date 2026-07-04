Shujšani Remco opozoril Pogačarja: Imam tri jasne cilje

Remco Evenepoel je pred začetkom dirke po Franciji potrdil eno od večjih sprememb v pripravah na Tour. Belgijec je pod vodstvom novega trenerja Tima Heemskerka izgubil skoraj štiri kilograme, ob tem pa poudarja, da ni izgubil moči.

»Hujšanja smo se lotili pametno. Teža je padla, moč pa je ostala,« je pred začetkom Toura povedal kapetan ekipe Red Bull-Bora-Hansgrohe, ki bo na francoski pentlji tretjič zapored lovil najvišja mesta v skupnem seštevku.

Evenepoel se je letos odločil za drugačen pristop. Po klasiki Liege-Bastogne-Liege ni več nastopal, izpustil je tudi belgijsko državno prvenstvo. Namesto tekmovalnega ritma je izbral dolg blok treninga, v katerem se je prilagajal na novo telesno težo.

Veliko zaslug za spremembo pripisuje Heemskerku, nekdanjemu trenerju pri Visma-Lease a Bike. »Dobro sodelujeva, zame je bil to seveda drugačen pristop. Ekipa ga je takoj sprejela in po premoru po Liegu je bilo logično, da začneva delati čim prej,« je povedal Evenepoel.

V Barceloni je v središču pozornosti, danes lahko obleče rumeno majico. FOTO: Stephanie Lecocq/Reuters

Ob pogovoru o nižji teži je Evenepoel izpostavil še področje, ki je po njegovem mnenju v zadnjih letih najbolj spremenilo kolesarstvo. Ne gre le za aerodinamiko, hitrejša kolesa, obroče in drese, temveč predvsem za prehrano med dirko. »Ni več skrivnost, da vsi zaužijejo ogromno ogljikovih hidratov. Če to počneš pravilno, ti pomaga, da ti ne zmanjka energije. Po mojem je prehrana oziroma strategija vnosa goriva glavni razlog, zakaj je kolesarstvo vse hitrejše,« je dejal.

Ciljev pred Tourom ne skriva. Želi si etapne zmage, posebej ima v mislih kronometer v tretjem tednu, že danes pa bo z ekipo napadel rumeno majico v moštveni vožnji na čas. Dolgoročno ostaja glavni cilj Pariz.

»Seveda upam tudi na končni oder. Če bom peti in bom pošteno premagan, bom to lahko sprejel. A sem človek, ki meri na vrh,« je pred začetkom dirke povedal Evenepoel.