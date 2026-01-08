Zmagovalec Gira in zvesti Vingegaardov pomočnik presenetljivo končal kariero

Britanski kolesarski šampion Simon Yates, sicer član ekipe Visma-Lease a Bike, je povsem nepričakovano in s takojšnjim učinkom končal športno pot. Priljubljeni Britanec, ki je skupaj z bratom Adamom zaznamoval zadnje desetletje največjih dirk, je lani po neverjetni predstavi na prelazu Finestre dobil dirko po Italiji, nekaj tednov pozneje pa je osvojil tudi etapo na dirki po Franciji.

»Globoko sem ponosen na vse, kar mi je uspelo doseči, in enako hvaležen za lekcije, ki so prišle z uspehi. Čeprav bodo zmage vedno izstopale, so bili težji dnevi in neuspehi prav tako pomembni. Naučili so me odpornosti in potrpežljivosti ter so uspehe naredili še pomembnejše,« pravi Yates, ki je še teden dni nazaj poziral na skupinski fotogafiji kapetanov Visme-Lease a Bike za sezono, ki se s prvo etapo dirke po Avstraliji v Adelajdi začenja 20. januarja.

Marsikdo ne ve, da je Yates, doma iz Buryja, kariero začel kot dirkališčni kolesar, kar je pri britanskih tekmovalcih precej običajna pot. Prav zaradi tega se je, denimo, Irec Ben Healy pred leti odločil za menjavo državljanstva. Leta 2013 je Yates postal celo svetovni prvak v dirki na točke, kar je izjemen dosežek – še posebej za kolesarja, ki se je kasneje razvil v izrazitega »klančarja«.

Zgodba na Giru je bila vredna celovečerca

Lahko bi rekli, da je Yates lani z zmago na rožnati pentlji celo rešil sezono nizozemske Visme. Po zelo slabem letu 2024, polnem poškodb, se tudi sezona 2025 ni začela obetavno – Jonas Vingegaard je imel na prvih večdnevnih dirkah nemalo težav. Čeprav Yates italijanske pentlje ni začel kot eden glavnih favoritov, se je celotno dirko vozil v senci vodilnih v skupnem seštevku in potiho pridobival mesta.

Po težavah Juana Ayusa, Primoža Rogliča in Mikela Lande sta se sprva za skupno zmago udarila Richard Carapaz in Isaac del Toro. A na zadnji gorski etapi pred procesijo v Rimu ju je Yates taktično povsem nadigral na prelazu Finestre – vzpon, na katerem se je leta 2018 povsem zlomil in izgubil rožnato majico, je tokrat spisal eno najlepših zgodb iz sveta kolesarstva. Ob pomoči Wouta van Aerta je ciljno črto v Sestrièru prečkal kot etapni zmagovalec in tako postal prvi Britanec z zmago na tritedenski dirki po Geraintu Thomasu na Touru leta 2019.

Uspešno formo na dirki po Franiciji je kronal s pomembno etapno zmago. FOTO: Loic Venance/AFP

Otok je slavil, a Yatesa je čakal že naslednji izziv – na dirki po Franciji je želel pomagati Jonasu Vingegaardu v boju s Tadejem Pogačarjem. To nalogo je opravljal odlično, Visma je v prvem tednu neprestano napadala, Yates pa je pomemben delež prispeval tudi na terenih, ki mu niso najbolj pisani na kožo.

Pogosto se je podajal v pobege – že v peti etapi Toura, kjer je slavil Ben Healy, je bil peti. V deseti etapi proti Puy-de-Sancyju je v boju za zmago uprizoril srdit dvoboj s Thymenom Arensmanom, ki ga je kasneje tudi premagal in tako po letu 2019 prišel do tretje etapne zmage na dirki vseh dirk.

Z bratom sta bila nočna mora komentatorjev

Njegov največji uspeh sicer sega v leto 2018, ko je na Giru dolgo kazalo na dominantno zmago, a se je nato zlomil in odstopil. To je popravil na Vuelti, kjer v boju z Enricom Masom in Miguelom Ángelom Lópezom ni pustil dvomov o zmagovalcu. Vpisal se je tudi med redke kolesarje z etapnimi zmagami na vseh treh tritedenskih dirkah, s šestimi zmagami pa je bil najuspešnejši prav v Italiji. Zmagal je tudi na Tirreno-Adriatico, na Pariz–Nici pa je bil dvakrat skupno drugi.

»Sprejel sem odločitev, da se upokojim iz profesionalnega kolesarstva. Za mnoge bo to morda presenečenje, a odločitev ni bila lahka. O njej sem razmišljal dolgo časa in zdaj se mi zdi pravi trenutek, da stopim stran,« je med drugim še zapisal na družabnih medijih.

Simon Yates je dolgo let vozil in zmagoval za avstralski Jayco, kjer je bil ekipni kolega izkušenega Kranjčana Luke Mezgeca. FOTO: Christian Hartmann/Reuters

O njem je z izbranimi besedami govoril tudi športni direktor Visme-Lease a Bike Grischa Niermann. »Dejstvo, da je poleg Gira zmagal tudi na etapi dirke po Franciji, govori o njegovi izjemni pripravljenosti čez celo leto. Škoda, da se poslavlja, a pravijo, da je treba končati na vrhuncu.«

»Presenečen sem, a ne preveč. Sodobno kolesarstvo je postalo zelo stresno, še posebej, če opravljaš vlogo kapetana na tritedenskih dirkah, kar je zelo stresno. Nikoli ni mogel imeti prostega dneva,« je za Cycling News dejal njegov nekdanji ekipni kolega pri Mitcheltonu (zdajšnji Jayco Aluli) Matteo Trentin.

Z bratom Adamom, pogosto sta bila nočna mora komentatorjev, ki so ju le stežka ločili, sta v profesionalni karavani pustila velik pečat. Čeprav je bil Simon Yates še sedem dni registriran kot član ekipe za sezono 2026, se od Visme-Lease a Bike poslavlja v dobrih odnosih. Njegova plača je bila med višjimi v karavani, zato bo zanimivo videti, kako bo ekipa zapolnila vrzel, ki jo je pustil Otočan.