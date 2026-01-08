  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Kolesarstvo

    Zmagovalec Gira in zvesti Vingegaardov pomočnik presenetljivo končal kariero

    Kot strela z jasnega je prišla novica, da športno pot končuje eden najboljših kolesarjev zadnjega desetletja, ki je v rožnati majici nasledil oba Slovenca.
    Simon Yates je uspeh kariere dosegel lani, ko je po Vuelti osvojil še Giro. FOTO: Luca Bettini/AFP
    Galerija
    Simon Yates je uspeh kariere dosegel lani, ko je po Vuelti osvojil še Giro. FOTO: Luca Bettini/AFP
    Matic Rupnik
    8. 1. 2026 | 08:58
    5:42
    A+A-

    Britanski kolesarski šampion Simon Yates, sicer član ekipe Visma-Lease a Bike, je povsem nepričakovano in s takojšnjim učinkom končal športno pot. Priljubljeni Britanec, ki je skupaj z bratom Adamom zaznamoval zadnje desetletje največjih dirk, je lani po neverjetni predstavi na prelazu Finestre dobil dirko po Italiji, nekaj tednov pozneje pa je osvojil tudi etapo na dirki po Franciji.

    image_alt
    Roglič in Evenepoel sta izjemna, a vedno je prostor za izboljšave

    »Globoko sem ponosen na vse, kar mi je uspelo doseči, in enako hvaležen za lekcije, ki so prišle z uspehi. Čeprav bodo zmage vedno izstopale, so bili težji dnevi in neuspehi prav tako pomembni. Naučili so me odpornosti in potrpežljivosti ter so uspehe naredili še pomembnejše,« pravi Yates, ki je še teden dni nazaj poziral na skupinski fotogafiji kapetanov Visme-Lease a Bike za sezono, ki se s prvo etapo dirke po Avstraliji v Adelajdi začenja 20. januarja.

    Marsikdo ne ve, da je Yates, doma iz Buryja, kariero začel kot dirkališčni kolesar, kar je pri britanskih tekmovalcih precej običajna pot. Prav zaradi tega se je, denimo, Irec Ben Healy pred leti odločil za menjavo državljanstva. Leta 2013 je Yates postal celo svetovni prvak v dirki na točke, kar je izjemen dosežek – še posebej za kolesarja, ki se je kasneje razvil v izrazitega »klančarja«.

    Zgodba na Giru je bila vredna celovečerca

    Lahko bi rekli, da je Yates lani z zmago na rožnati pentlji celo rešil sezono nizozemske Visme. Po zelo slabem letu 2024, polnem poškodb, se tudi sezona 2025 ni začela obetavno – Jonas Vingegaard je imel na prvih večdnevnih dirkah nemalo težav. Čeprav Yates italijanske pentlje ni začel kot eden glavnih favoritov, se je celotno dirko vozil v senci vodilnih v skupnem seštevku in potiho pridobival mesta.

    Po težavah Juana Ayusa, Primoža Rogliča in Mikela Lande sta se sprva za skupno zmago udarila Richard Carapaz in Isaac del Toro. A na zadnji gorski etapi pred procesijo v Rimu ju je Yates taktično povsem nadigral na prelazu Finestre – vzpon, na katerem se je leta 2018 povsem zlomil in izgubil rožnato majico, je tokrat spisal eno najlepših zgodb iz sveta kolesarstva. Ob pomoči Wouta van Aerta je ciljno črto v Sestrièru prečkal kot etapni zmagovalec in tako postal prvi Britanec z zmago na tritedenski dirki po Geraintu Thomasu na Touru leta 2019.

    Uspešno formo na dirki po Franiciji je kronal s pomembno etapno zmago. FOTO: Loic Venance/AFP
    Uspešno formo na dirki po Franiciji je kronal s pomembno etapno zmago. FOTO: Loic Venance/AFP

    Otok je slavil, a Yatesa je čakal že naslednji izziv – na dirki po Franciji je želel pomagati Jonasu Vingegaardu v boju s Tadejem Pogačarjem. To nalogo je opravljal odlično, Visma je v prvem tednu neprestano napadala, Yates pa je pomemben delež prispeval tudi na terenih, ki mu niso najbolj pisani na kožo.

    Pogosto se je podajal v pobege – že v peti etapi Toura, kjer je slavil Ben Healy, je bil peti. V deseti etapi proti Puy-de-Sancyju je v boju za zmago uprizoril srdit dvoboj s Thymenom Arensmanom, ki ga je kasneje tudi premagal in tako po letu 2019 prišel do tretje etapne zmage na dirki vseh dirk.

    Z bratom sta bila nočna mora komentatorjev

    Njegov največji uspeh sicer sega v leto 2018, ko je na Giru dolgo kazalo na dominantno zmago, a se je nato zlomil in odstopil. To je popravil na Vuelti, kjer v boju z Enricom Masom in Miguelom Ángelom Lópezom ni pustil dvomov o zmagovalcu. Vpisal se je tudi med redke kolesarje z etapnimi zmagami na vseh treh tritedenskih dirkah, s šestimi zmagami pa je bil najuspešnejši prav v Italiji. Zmagal je tudi na Tirreno-Adriatico, na Pariz–Nici pa je bil dvakrat skupno drugi.

    »Sprejel sem odločitev, da se upokojim iz profesionalnega kolesarstva. Za mnoge bo to morda presenečenje, a odločitev ni bila lahka. O njej sem razmišljal dolgo časa in zdaj se mi zdi pravi trenutek, da stopim stran,« je med drugim še zapisal na družabnih medijih.

    Simon Yates je dolgo let vozil in zmagoval za avstralski Jayco, kjer je bil ekipni kolega izkušenega Kranjčana Luke Mezgeca. FOTO: Christian Hartmann/Reuters
    Simon Yates je dolgo let vozil in zmagoval za avstralski Jayco, kjer je bil ekipni kolega izkušenega Kranjčana Luke Mezgeca. FOTO: Christian Hartmann/Reuters

    O njem je z izbranimi besedami govoril tudi športni direktor Visme-Lease a Bike Grischa Niermann. »Dejstvo, da je poleg Gira zmagal tudi na etapi dirke po Franciji, govori o njegovi izjemni pripravljenosti čez celo leto. Škoda, da se poslavlja, a pravijo, da je treba končati na vrhuncu.«

    »Presenečen sem, a ne preveč. Sodobno kolesarstvo je postalo zelo stresno, še posebej, če opravljaš vlogo kapetana na tritedenskih dirkah, kar je zelo stresno. Nikoli ni mogel imeti prostega dneva,« je za Cycling News dejal njegov nekdanji ekipni kolega pri Mitcheltonu (zdajšnji Jayco Aluli) Matteo Trentin.

    Z bratom Adamom, pogosto sta bila nočna mora komentatorjev, ki so ju le stežka ločili, sta v profesionalni karavani pustila velik pečat. Čeprav je bil Simon Yates še sedem dni registriran kot član ekipe za sezono 2026, se od Visme-Lease a Bike poslavlja v dobrih odnosih. Njegova plača je bila med višjimi v karavani, zato bo zanimivo videti, kako bo ekipa zapolnila vrzel, ki jo je pustil Otočan.

    Sorodni članki

    Šport  |  Kolesarstvo
    Novo mesto

    Adrie Mobil ni več, v Novem mestu nov kolesarski klub

    Po odhodu Adrie Mobil bo novomeški kolesarski klub vendarle ostal na kolesarski sceni. Resda pod novim imenom, a duša ostaja.
    Matic Rupnik 1. 1. 2026 | 16:30
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Kolesarstvo
    Šampion šampionov

    Pogačar med Federerjem in Đokovićem, na seznamu pogreša Ronalda

    Slovenski as v pogovoru za L'Équipe o šampionih šampionov, statusu kolesarstva in zgodovinski zmagi na La Planche des Belles Filles.
    Miha Hočevar 30. 12. 2025 | 13:26
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Kolesarstvo
    Na pripravah ekipe UAE

    Andrej Hauptman: Zaključek Toura ni bil napet, bil je na šest

    Slovenski športni direktor pri ekipi UAE bo tudi večji del sezone 2026 spremljal Tadeja Pogačarja.
    Miha Hočevar 30. 12. 2025 | 10:51
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Zloraba položaja

    Nezakonito je izdajal zdravniška spričevala

    Cenjeni zdravnik Nardo Stegel je priznal zlorabo uradnega položaja ali pravic.
    Moni Černe 7. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Tragična smrt

    Odprl pipo, ki je bila pod napetostjo, za smrt krivijo električarja

    Zaradi usodne nesreče se zagovarjata električar Tomislav Pekolj in delodajalec Branko Matjaš.
    Tanja Jakše Gazvoda 7. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Intervju z Domnom Prevcem

    Domen Prevc: Očitno se bom moral pogovoriti s sodniki

    Domen Prevc bo poskušal na jutrišnjem finalu 74. novoletne turneje v Bischofshofnu postaviti piko na i in natanko deset let po bratu Petru ujeti zlatega orla.
    Miha Šimnovec 5. 1. 2026 | 19:30
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Finančne mahinacije

    Novo razkritje: Venezuela je v petih letih v Švico pripeljala 127 ton zlata

    Švicarske oblasti teh podatkov prej niso javno objavljale, kar je v skladu z dolgoletno tradicijo finančne diskretnosti države.
    7. 1. 2026 | 15:52
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Zgodbe  |  Digitalna odpornost
    Vredno branja

    Od varnosti k odpornosti: Zakaj se morajo podjetja prilagoditi (video)

    Primož Kučič, direktor digitalnih rešitev v Telekomu Slovenije, v intervjuju opozarja: podcenjevanje tveganj podjetja izpostavlja tihim napadom.
    Promo Delo 8. 1. 2026 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Povečajte produktivnost v 2026: vseživljenjski Office in Windows že od 13 EUR

    Novo leto je idealen trenutek, da nadgradite svojo tehnologijo in povečate produktivnost v prihajajočem letu.
    Promo Delo 8. 1. 2026 | 09:24
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kosilo

    Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

    Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
    20. 2. 2024 | 13:35
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Tarčno zdravljenje raka pomemben del sodobnih terapij

    Radioligandne terapije so na voljo tudi bolnikom v Sloveniji v okviru javnega zdravstvenega sistema.
    Milka Bizovičar 8. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Intervju

    Za vlagatelje je največji izziv obvladovanje čustev

    Pri vlaganju imaš pogosto dovolj informacij, poudarja Melita Rajgelj Ozebek, ključno pa je razumeti, da ne vstopaš na vrhu in ne izstopaš na dnu.
    Marjana Kristan Fazarinc, Milka Bizovičar 7. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Certifikat CSC

    Priznanje za trajnostno delovanje v gradbeni industriji

    Neodvisen certifikacijski sistem CSC prepoznava trajnostno uspešnost podjetij v dobavni verigi betona.
    Milka Bizovičar 6. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Individualni naložbeni računi

    Individualni naložbeni računi za mnoge prvi korak na trg kapitala

    Individualni naložbeni računi bodo omogočali vlaganje v bolj tvegane in konservativne produkte. Priložnost za plemenitenje denarja.
    Milka Bizovičar 3. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    kolesarstvoSimon YatesJonas VingegaardAdam YatesTadej PogačarPrimož Rogličdirka po Italijidirka po FrancijiTour de FranceAndrej HauptmanGiro 2025

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Magazin  |  Zanimivosti
    Deloindom

    Je 24 stopinj doma res nuja? Energetski svetovalec razbija mit o ogrevanju

    Energetski svetovalec pojasni, kakšna je optimalna bivalna temperatura, kako se pozimi prilagoditi in zakaj lahko z oblačili prihranimo pri ogrevanju.
    8. 1. 2026 | 11:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Hud mraz

    Hrvaška v primežu ekstremnega mraza, Srbija v težavah zaradi snega

    Oranžno vremensko opozorilo zaradi izjemno nizkih temperatur so danes za severni in severozahodni del države izdali tudi v BiH.
    8. 1. 2026 | 10:55
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Liga NBA

    Atlanta zaprla poglavje, ki jo je stalo Luke Dončića

    Košarkarji Los Angeles Lakers so bili zdesetkani brez možnosti proti San Antoniu. Atlanta potegnila prvo potezo, Trae Young odhaja v Washington.
    Nejc Grilc 8. 1. 2026 | 10:45
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    ZDA

    Streljanje v Utahu zahtevalo najmanj dve življenji

    Streljanje je sledilo prepiru med neznanim številom oseb na parkirišču mormonske cerkve.
    8. 1. 2026 | 10:33
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Ameriško ministrstvo za zdravje in ministrstvo za kmetijstvo

    Posodobljene prehranske smernice za Američane: uživajte pravo hrano

    Poudarjajo uživanje zdravih maščob in omejevanje predelanih živil in zadržke k priporočilom o beljakovinah.
    8. 1. 2026 | 10:19
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Liga NBA

    Atlanta zaprla poglavje, ki jo je stalo Luke Dončića

    Košarkarji Los Angeles Lakers so bili zdesetkani brez možnosti proti San Antoniu. Atlanta potegnila prvo potezo, Trae Young odhaja v Washington.
    Nejc Grilc 8. 1. 2026 | 10:45
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    ZDA

    Streljanje v Utahu zahtevalo najmanj dve življenji

    Streljanje je sledilo prepiru med neznanim številom oseb na parkirišču mormonske cerkve.
    8. 1. 2026 | 10:33
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Ameriško ministrstvo za zdravje in ministrstvo za kmetijstvo

    Posodobljene prehranske smernice za Američane: uživajte pravo hrano

    Poudarjajo uživanje zdravih maščob in omejevanje predelanih živil in zadržke k priporočilom o beljakovinah.
    8. 1. 2026 | 10:19
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    ZBIRANJE PONUDB

    Kdo bo kupil Uradni list?

    Objavljen je oglas za javno zbiranje ponudb za nakup poslovnega deleža v družbi Uradni list Republike Slovenije, d. o. o.
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 08:24
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zimsko razvajanje v Slavoniji in Podravini: plemiški oddih nepričakovano blizu

    Virovitiško-podravska županija na severovzhodu Hrvaške je popolna destinacija za zimski oddih na edinstveni Plemiški poti.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 10:36
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

    Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
    Promo Delo 29. 12. 2025 | 09:15
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

    Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vloga kineziologa in kineziologije v celostni rehabilitaciji

    Kineziologija temelji na načelih nevroplastičnosti in ima ključno vlogo pri celostni rehabilitaciji skozi gibanje in prilagoditev možganov.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 08:39
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo