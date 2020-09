Sklepna slovenska parada na Elizejskih poljanah

Včerajšnji kronometer že zdaj uvrščajo med najboljše v vsej zgodovini Toura. FOTO: Kenzo Tribouillard in Anne-Christine Poujoulat/AFP



S spremljanjem v živo začnemo ob 16:00

Profil 21. etape

rumena majica bo danes paradirala po Parizu in tako slavila ne samo slovensko zmago, temveč dvojno zmago.Včerajšnji kronometer že zdaj uvrščajo med najboljše v vsej zgodovini Toura. Izjemna predstavaje zelo odmevala v kolesarskem svetu. Vsi ljubitelji, strokovnjaki, bivši zmagovalci Toura, prikimujejo in ploskajo Tadeju za neverjetno vožnjo.Zadnja 21. etapa je dolga 122 kilometrov in poteka od Mantes-la-Joliea do središča Pariza. Danes je šprinterski praznik, kajti današnja zadnja etapa je že tradicionalno šprinterski gral, najbolj čislana zmaga kar jo lahko doseže kolesar šprinter.je bil na letošnji dirki kar dvakrat drugi, bo šel v tretje na najvišjo stopnico zmagovalnega odra? To bi bil kompleten uspeh slovenkih kolesarjev v Parizu.Nenapisano pravilo v zadnji etapi veleva, da se rumena majica ne napada, da se počaka, če doživi nesrečo ali tehnično okvaro, verjamemo, da bo tudi danes tako in bomo pod slavolokom zmage videlina prvem mestu, na drugem mestuin tretjemV Pariz je prispela kljub koronavirusu ogromna množica slovenskih navijačev, kar tri letala so poletela iz domovine. Pričakujemo slovensko obarvano mesto ljubezni, mesto, ki ga bomo pomnili po največjem slovenskem kolesarskem dosežku.