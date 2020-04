Škot svari Rogliča, Frooma, Bernala, ... pred vrnitvijo virusa

Ljubljana - Vodilni škotski epidemiolog Devi Shridar je opozoril prireditelje kolesarske dirke po Franciji, naj se ne igrajo z zdravjem ljudi in naj dirko enostavno odpovedo. Konec avgusta, ko je novi termin začetka dirke, po njegovem razmere ne bodo dovoljevale tekmovanja, še posebej, če bodo ob progi prisotni gledalci.



»Mogoče lahko Francija do takrat epidemijo zajezi. Ampak na Tour prihajajo gledalci iz vsega sveta, zato bo dirka idealna, da se virus vrne. Kolesarji in navijači se gibljejo po celi državi, s tem se virus širi in lahko pride do katastrofe. To je dolgoročna, kronična težava. Menim, da letos ne bo razmer, ki bi dovoljevale dirko z gledalci,« meni Shridar in poziva organizatorje, ki ne nameravajo izvesti tekmovanja brez gledalcev, da dirko odpovedo.