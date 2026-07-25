Slavni Italijan o Tadeju Pogačarju: Ne vidim kolesarja, ki bi ga premagal

Nekdanji italijanski kolesarski šampion Francesco Moser je še eden od mnogih najkslavnejših kolesarjev, ki so se dotaknil uspehov in zmagovanj Tadeja Pogačarja. Po izjemni predstavi slovenskega asa na Alpe d'Huez je Moser poudaril, da je Pogačar znova pokazal svojo premoč.

»Ko je začel vzpon, je preprosto odšel. Ujel je vse ubežnike in jih nato še pustil za seboj. Vsem skupaj je vzel približno tri minute,« je dejal Moser, ki je v karieri premagal tudi Merckxa – leta 1975 na uvodnem kronometru Toura in leta 1984, ko mu je odvzel svetovni rekord v vožnji na eno uro.

Po njegovem mnenju sta Eddy Merckx in Pogačar podobna predvsem po tem, da zmagujeta na dirkah, ki si jih zadasta za cilj.

»Merckx je želel zmagati praktično vse, tudi ravninske etape. Pogačar pa izbira svoje cilje. Ko si izbere dirko, zanj skoraj ni tekmeca,« je ocenil in topozoril, da sta kolesarila v povsem različnih obdobjih.

Francesco Moser je bil med drugim tudi svetovni rekorder v vožnji na eno uro. FOTO: Str New

»V naših časih so bile etape dolge tudi 250 kilometrov, tritedenske dirke pa več kot 4000 kilometrov. Danes kolesarji preživijo manj časa na kolesu, a vozijo z neverjetnimi povprečnimi hitrostmi.«

Na vprašanje, ali je Pogačar že boljši od Merckxa, je Moser odgovaril previdno.

»To bomo lahko ocenili šele ob koncu njegove kariere. Še vedno je mlad in lahko osvoji še veliko največjih dirk. Skupnega števila zmag morda ne bo dosegel, na nekaterih najpomembnejših dirkah pa ga lahko tudi preseže. Če bo ostal na tej ravni, lahko zmaguje še vrsto let, saj za zdaj ne vidim kolesarja, ki bi ga resno ogrozil,« je dejal 74-letni Italijan.