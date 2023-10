Slovenci ne popuščajo: Matej Mohorič svetovni prvak na makadamu!

Kakšen konec tedna za slovensko kolesarstvo! Potem ko sta Tadej Pogačar in Primož Roglič včeraj skupaj stala na odru za zmagovalce dirke po Lombardiji v Bergamu, je svojo moč in spretnost danes pokazal še Matej Mohorič. Na štart drugega svetovnega prvenstva na makadamu (gravel) je šel brez večjih tekmovalnih ciljev, v Pievu di Soligu pa končal s prepričljivo zmago.

Belgijski zvezdnik Wout van Aert je bil prvi favorit 169 km dolge dirke s skoraj 1900 višinskimi metri po mešani podlagi, asfaltu, makadamu in tudi zahtevnih odsekih, ki so spominjali na gorskokolesarski kros. A drugo SP v tej disciplini, tudi prvo so priredili v italijanski pokrajini Veneto, se je razpletlo drugače.

Matej Mohorič se je zmage na SP na makadamu veselil z veliko prednostjo pred zasledovalci. FOTO: Miroslav Cvjetičanin

Troboj cestnih kolesarjev

Van Aert je padel, imel je tudi obilico težav s kolesom, Mohorič, ki je znan po svoji neustrašnosti in tehnični podkovanosti, pa si je kot po tračnicah utiral pot do cilja. Sredi dirke je v ospredju ostal sam z Britancem Connorjem Swiftom in Belgijcem Florianom Vermeerschem.

Vsi trije so člani profesionalnih cestnih ekip in največ moči je premogel Slovenec iz Bahraina Victoriousa. Najprej se je 24 km pred ciljem otresel Britanca iz Ineosa, 18 km pred ciljem pa še Belgijca iz ekipe Lotto Dstny. Slednji je še poskušal ujeti Slovenca, a je bila po njegovih tehničnih težavah dirka odločena. Brez drame sicer ni šlo, 3,3 km pred ciljem je Mohorič zdrsnil na makadamu in padel, vendar je bila njegova prednost že dovolj velika, da se je pobral, nadaljeval in zmagal.

Tretja mavrična majica

Tako je Mohorič v včerajšnjem Pogačarjevem slogu sam pripeljal v cilj in osvojil svojo že tretjo mavrično majico. Prvi je osvojil na cesti, leta 2012 je postal mladinski svetovni prvak v Valkenburgu, leto kasneje pa je ta dosežek ponovil med mlajšimi člani v Firencah.

Še eno slovensko zmagoslavje v Italiji, Matej Mohorič je svetovni prvak na makadamu. FOTO: Miroslav Cvjetičanin

»Vedel sem, da sem vrhunsko pripravljen, na dirki po Hrvaški sem se počutil odlično, na koncu tedna še bolje kot na začetku. Vedel sem tudi, da moram biti ves čas v ospredju, da sem se izognil padcem in nesrečam. Ko mi je najprej uspelo priti v selekcijo sedmih kolesarjev, sem vedel, da imam možnosti za kolajno, ki je bila moj cilj. Ko smo ostali le še trije, sem še bolj verjel vase. Vedel sem, da sem močnejši v klance kot tekmeca, saj sem 10 kg lažji od njiju. Moral sem se prignati do svojih limitov, ki jim bosta preostala kolesarja stežka sledila. Spuste sem poskušal izpeljati lepo, spevno, ne preveč na glavo, vseeno se nisem držal nazaj. Iskreno vesel sem te zmage in priložnosti, ki so mi jo ponudili naš opremljevalec Merida, ekipa Bahrain Victorious in slovenska reprezentanca,« je bil v cilju kot običajno zgovoren Mohorič, ki je spregovoril tudi o padcu, ki bi lahko ogrozil njegovo zmago.

Matej Mohorič je postavil piko na i zelo uspešni sezoni. FOTO: Stephane Mahe/Reuters

»Na treningu sem ta ovinek izpeljal bolj naokoli, na dirki sem videl, da ga je mogoče tudi skrajšati, vendar to ni bila dobra odločitev. Kljub temu ni bilo nikakršnega preplaha v moji glavi. Zelo sem užival, kot otrok sem si najprej želel dirkati na gorskem kolesu, cesta je na vrsto prišla kasneje. Kako pomembna je ta zmaga? Vsaka mavrična majica šteje. V tej disciplini bo vedno bolj, saj se je loteva vse več ljudi in ima po moji oceni lepo prihodnost,« je še povedal Moho.

Ta zmaga je potrdila vsestranskost kolesarja iz Podblice pri Kranju, je pa tudi pika na i izjemno uspešni sezoni na cesti, na kateri je slavil šest zmag, dobil je etape na Touru ter dirkah po Sloveniji, Hrvaški, Beneluksu in Poljski, kjer je bil najboljši tudi v skupnem seštevku.