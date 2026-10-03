Slovenci pokazali pogum in napadali, zadnjo besedo pa je imel Norvežan

Norveški kolesar Elias Dybing je postal evropski prvak na mladinski cestni dirki v Šenčurju. Po 110,5 kilometra je 18-letnik zadržal nekaj sekund naskoka pred Špancem Aitorjem Martinezom in Nizozemcem Jopom van den Biggelaarjem.

Slovenci so poskušali in napadali, a ostali brez mesta v prvi deseterici. Najvišje je na koncu posegel Maks Olenik, ki je bil 20. z zaostankom 15 sekund, a je bil dolgo v igri tudi za kolajno.

Stare pobegnil, Olenik poskusil na Možjanci

Aktiven je bil tudi Gal Stare, šesti z nedavnega svetovnega prvenstva v Kanadi. S samostojnim napadom si je privozil skoraj minuto prednosti, vendar so ga zasledovalci ujeli.

Gal Stare se je izkazal z napadalno vožnjo in si med dirko privozil skoraj minuto prednosti, pozneje pa je v zadnjem krogu pomagal še Maksu Oleniku. FOTO: Miha Hočevar/DELO

Nato je Stare v zadnjem krogu vozil za Olenika, ki je poskusil z napadom ob zadnjem prečkanju Možjance (2,1 km/10,2 %), a so bili ostali v skupini močnejši.

Odločitev je sicer padla že takoj po začetku klanca, ko je močan ritem sprva narekoval Martinez, nato pa je odskočil Dybing. Do vrha Možjance si je privozil dovolj veliko prednost, da jo je kasneje po vrhu planote ter na spustu in po ravnem do cilja tudi ohranil.

Ciljno črto je prečkal deset sekund pred Martinezom in van den Biggelaarjem, ki sta obračunala za srebro, večji skupini zasledovalcev pa je ostal boj za četrto mesto.

»Bila je zelo težka dirka, a imel sem dobre noge. Pred začetkom današnje preizkušnje si nisem predstavljal, da mi lahko uspe kaj takega. Vedel sem, da se mi od zadaj malce približujejo, a počutil sem se dobro in imel še nekaj rezerve za zadnje kilometre,« je za organizatorje dejal novi mladinski evropski prvak.

Elias Dybing je odločilni napad sprožil na Možjanci in si do cilja privozil dovolj prednosti za naslov mladinskega evropskega prvaka. FOTO: Miha Hočevar/DELO

Pet Slovencev med najboljšo petdeseterico

Stare je na koncu zasedel 38. mesto z zaostankom 42 sekund. Z enakim zaostankom so med najboljšo petdeseterico končali še 42. Maj Bohak, 46. Vanja Kuntarič Žibert in 48. Urban Repše. Nik Muršec je bil 55. z zaostankom dobrih dveh minut.

Ob 13.30 se bo začela še 130 kilometrov dolga cestna dirka članic, na kateri bodo Slovenijo zastopale Špela Kern, Nika Bobnar in Tjaša Sušnik. Kolesarke najprej čaka 85,8 kilometra od Ljubljane do Šenčurja, nato pa še dva kroga s prečkanjem Možjance.