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Kolesarstvo

Slovenija bo znova gostila Giro. Prvič v zgodovini povsem slovenska etapa?

Spremljamo predstavitev moškega in ženskega Gira 2027.
Legendarna zmaga Luke Mezgeca na 21. etapi 97. Gira, leta 2014 v Trstu. FOTO: Luk Benies Afp 
Galerija
Legendarna zmaga Luke Mezgeca na 21. etapi 97. Gira, leta 2014 v Trstu. FOTO: Luk Benies Afp 
Miroslav Cvjetičanin
3. 11. 2026 | 11:14
3. 11. 2026 | 11:16
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Po doslej znanih informacijah naj bi se moška dirka začela v soboto, 8. maja 2027, v Trstu. Uvodna etapa naj bi kolesarje popeljala tudi čez slovensko ozemlje, predvidoma prek Krasa in Lipice. Še pomembnejši dogodek za Slovenijo naj bi sledil dan pozneje, ko naj bi bila na sporedu povsem slovenska etapa od Ljubljane do Kopra.

Giro d'Italia v Gori\u0161kih brdih. Gornje Cerovo,\u00a023. maja 2021. FOTO:\u00a0Jure Er\u017een

Uradna predstavitev bo razkrila, koliko napovedi iz kolesarskega zakulisja se bo uresni\u010dilo in kak\u0161no vlogo bo Slovenija dobila v obeh dirkah.

Za slovenske ljubitelje kolesarstva pa je \u017ee sama napoved dvodnevnega obiska mo\u0161kega Gira izjemno spodbudna. Po lanskem evropskem prvenstvu v \u0160en\u010durju in velikem kolesarskem prazniku na Trgu Evrope med Novo Gorico in Gorico bi Slovenija leta 2027 znova gostila eno najve\u010djih \u0161portnih prireditev na svetu.

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Giro 2027 prihaja v Slovenijo! Ljubljana in Koper naj bi gostila zgodovinsko etapo

V Rimu bodo danes ob 12. uri predstavili trasi mo\u0161ke in \u017eenske Dirke po Italiji za leto 2027. Mo\u0161ki Giro naj bi se za\u010del v Trstu, \u017ee uvodna dneva pa naj bi bila v znamenju Slovenije. Druga etapa naj bi povezala Ljubljano in Koper ter postala prva povsem slovenska etapa v zgodovini slovite italijanske dirke.

Kolesarska Slovenija danes z velikim zanimanjem pri\u010dakuje predstavitev trase 110. Dirke po Italiji. Organizatorji bodo v Rimu ob 12. uri razkrili na\u010drte za mo\u0161ko in \u017eensko izvedbo Gira 2027, v sredi\u0161\u010du pozornosti slovenskih ljubiteljev kolesarstva pa bo predvsem napovedana vrnitev ro\u017enate karavane na slovenske ceste.

Po doslej znanih informacijah naj bi se mo\u0161ka dirka za\u010dela v soboto, 8. maja 2027, v Trstu. Uvodna etapa naj bi kolesarje popeljala tudi \u010dez slovensko ozemlje, predvidoma prek Krasa in Lipice. \u0160e pomembnej\u0161i dogodek za Slovenijo naj bi sledil dan pozneje, ko naj bi bila na sporedu povsem slovenska etapa od Ljubljane do Kopra.

\u010ce se bodo napovedi potrdile, bo \u0161lo za zgodovinski trenutek slovenskega kolesarstva. Giro je namre\u010d v preteklosti \u017ee obiskal Slovenijo, vendar samostojne etape s startom in ciljem na slovenskem ozemlju \u0161e ni bilo.

Trst za\u010denja, Slovenija nadaljuje

Dogovor o velikem za\u010detku Gira v Furlaniji - Julijski krajini je jeseni potrdil Urbano Cairo, predsednik skupine RCS MediaGroup, ki organizira Dirko po Italiji. Trst je bil sicer za gostitelja velikega za\u010detka predviden \u017ee leta 2025, vendar je organizacijo takrat prevzela Albanija.

Leta 2027 se bo tako ro\u017enata karavana vendarle vrnila v mesto, ki ima bogato kolesarsko zgodovino. Trst je Giro nazadnje gostil leta 2014, ko se je tam kon\u010dala zadnja etapa dirke. Zmagal je Slovenec Luka Mezgec in postal prvi slovenski kolesar z etapno zmago na Dirki po Italiji.

Tokratni za\u010detek naj bi imel \u0161e \u0161ir\u0161i \u010dezmejni pomen. Prva etapa naj bi povezala italijansko in slovensko stran meje, naslednji dan pa naj bi se dogajanje v celoti preselilo v Slovenijo. Napovedana etapa Ljubljana -Koper bi bila tudi velika prilo\u017enost za predstavitev slovenskih krajev, pokrajine in kolesarske kulture mednarodni javnosti.

Giro se bo vrnil tudi na najte\u017eje klance

Po uvodnih dneh na severovzhodu Italije naj bi se mo\u0161ka dirka nadaljevala po Apeninskem polotoku. Med predvidenimi poudarki trase so Neapelj, zahtevni gorski odseki in vrnitev nekaterih najbolj prepoznavnih vzponov v zgodovini Gira.

Posebno pozornost vzbuja napoved kraljevske gorske etape z vzponoma na Gavijo in Mortirolo ter zaklju\u010dek predzadnje etape na slovitem Zoncolanu. Ta je eden najzahtevnej\u0161ih vzponov kolesarstva, na Dirki po Italiji pa je bil nazadnje na sporedu leta 2018.

Med drugimi pri\u010dakovanimi zna\u010dilnostmi trase sta dva posami\u010dna kronometra. Prvi naj bi bil razgiban in zahtevnej\u0161i, drugi pa dolg ravninski preizkus, predvidoma v okolici Monze. Organizatorji naj bi ve\u010d pozornosti namenili tudi razgibanim etapam, ki bodo ustrezale napadalnim kolesarjem in hribolazcem.

Po napovedih naj bi se Giro 2027 tradicionalno kon\u010dal v Rimu, pred tem pa naj bi se dirka \u0161e enkrat vrnila v Furlanijo - Julijsko krajino.

V Rimu tudi slovenska kolesarska predstavnika

Na dana\u0161nji predstavitvi v rimskem glasbenem avditoriju Ennia Morriconeja bosta prisotna tudi predsednik Kolesarske zveze Slovenije Andra\u017e Vehovar in predsednik Kolesarskega dru\u0161tva Rog ter \u0161portni direktor ekipe UAE Team Emirates Andrej Hauptman.

Poleg mo\u0161ke trase bodo organizatorji predstavili tudi traso \u017eenskega Gira za leto 2027. Ta postaja vse pomembnej\u0161i del mednarodnega kolesarskega koledarja, zato bo zanimivo videti, kak\u0161ne izzive bodo organizatorji pripravili za najbolj\u0161e kolesarke na svetu.

Uradna predstavitev bo razkrila, koliko napovedi iz kolesarskega zakulisja se bo uresni\u010dilo in kak\u0161no vlogo bo Slovenija dobila v obeh dirkah.

Za slovenske ljubitelje kolesarstva pa je \u017ee sama napoved dvodnevnega obiska mo\u0161kega Gira izjemno spodbudna. Po lanskem evropskem prvenstvu v \u0160en\u010durju in velikem kolesarskem prazniku na Trgu Evrope med Novo Gorico in Gorico bi Slovenija leta 2027 znova gostila eno najve\u010djih \u0161portnih prireditev na svetu.

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kolesarstvoGiro 2027ženski Giro 2027TrstDirka po Italiji 2027

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