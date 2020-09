Slovenija vodi z 2:4 proti Kolumbiji

S spremljanjem v živo začnemo ob 13:30

Roglič si je še bolj na tesno oblekel rumeno majico. FOTO: Benoit Tessier/AFP

Današnja 14. etapa

Sobotna 14. etapa bi morala biti, za favorite v skupnem seštevku dirke, zatišje pred nedeljsko nevihto. Etapa poteka od Clermont-Ferranda do Lyona, dolga je 194 kilometrov in na papirju je označena kot hribovita.Prvi klanec 4. kategorije je že na 30-kilometru dirke, potem sledi kmalu že drugi, 2. kategorije col du Beal, ki je visok 1390 metrov, vrh je že na 68-kilometru dirke, dolg je 10 kilometrov, povprečen naklon je 5,6-odstoten. Počitka bodo imeli bolj malo saj po hitrem spustu sledi najprej nekategorizirani klanec in takoj za njim Correau, ki je dolg 4 kilometre, povprečen naklon je 5,8- odstoten.V zadnjih 10-kilometrih sta še dva klanca 4. kategorije, oba sta dolga 1,4-kilometra, in bosta prav gotovo odločila, kdo bo zmagovalec 14. etape. Spet pričakujemo pobeg večje skupine, ki si bodo prikolesarili več minutno prednost in potem obračunali med seboj za zmago. Paziti bo nujno samo, da med ubežniki ne bo nikogar, ki bi lahko ogrozil skupni seštevek prve deseterice.je v položaju, ko lahko samo brani svoj čas,pa mora še naprej stremeti k temu, da si vsak dan skuša pridobiti še kakšno sekundo, ne glede na to, da to počne rojaku. Čisto drugače razmišlja, ki je zdaj tretji z 59-sekundami zaostanka, on bo moral skovati načrt najprej za prevzem bele majice in potem še rumene. Zaso še trije, ki je vsekakor presenečenje dosedanjega Toura,, ki ima smolo s padci in okvarami iniz Astane, ki še vedno čaka na odločilni tretji teden, trenutno je 1:31 za. Če Kolumbijci pozabijo na klubsko pripadnost in stopijo pod enotno zastavo, bosta imela Slovenca za petami najhujši kolesarski kolumbijski kartel v zgodovini dirke po Franciji.