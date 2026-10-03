Slovenkam kurja polt, Nizozemki zmaga v Pogačarjevem slogu

Med slovenskimi navijači se stopnjuje napetost pred jutrišnjo cestno dirko članov na EP, na kateri se bo Primož Roglič na domačih cestah za naslov prvaka udaril z Remcom Evenepoelom. A tudi današnja preizkušnja članic je bila prava kolesarska poslastica, v kateri je po pričakovanjih prepričljivo zmago slavila kraljica ženske karavane Demi Vollering.

Svetovna prvakinja iz Montreala je na Pogačarjevem klancu tekmice ugnala v Pogačarjevem slogu. Napadla je ob drugem, zadnjem vzponu na Možjanco in tekmice pustila za seboj. Pri tem pa je imela tudi izdatno pomoč kolegic iz nizozemske reprezentance, ki so imela niti dirke pod nadzorom.

Špela Kernv 15 letih dirkanja ni doživela takšnega vzdušja kot danes na EP v Sloveniji. FOTO: Dejan Javornik

Njihova premoč je bila tolikšna, da so slavile dvojno zmago. Šprint dvojice (na zadnjem ovinku je zaradi padca iz igre izpadla Kasia Niewiadoma) za srebro je dobila Puck Pieterse, bron pa je osvojila Švicarka Marlen Reusser.

Slovenke končale skupaj

Trojica slovenskih kolesark je stik z najboljšimi izgubila ob prvem vzponu na Možjanco, nato pa končala v skupini z dobrimi osmimi minutami zaostanka, Nika Bobnar na 43. mestu, Tjaša Sušnik na 50. in Špela Kern na 51.

»Na žalost sem v zadnjih dneh zbolela, tako da sem se tokrat počutila, kot da dirkam že pet dni zapored. V cilju sem bila izmučena. Edini cilj je bil končati dirko, razočarana sem, ker sem želela dati vse od sebe in biti stoodstotna na domačem prvenstvu. Dala sem vse, kar sem lahko, a nisem bila stoodstotna,« z rezultatskim izplenom ni bila zadovoljna Nika Bobnar.

Nizozemke so imele dirko vseskozi pod nadzorom. FOTO: Dejan Javornik

Zato pa je bila navdušena nad tem, kar je doživela med dirkanjem na domačih cestah. »Na vsakem kilometru je nekdo vpil naša imena. Tega doslej še nismo doživele in vprašanje je, kolikokrat nas bo še doletelo kaj takšnega. Današnje dirkanje je bilo nekaj posebnega, na Možjanci sem imela izjemno močno podporo, tam so bili vsi moji prijatelji in družina. Dobila sem kurjo polt, to je pomagalo, da sem lažje preživela dirko,« je nadaljevala 23-letna Gorenjka, ki se bo prihodnjo sezono preselila v eno od ekip svetovne serije, ni pa še želela razkriti, v katero.

»Razplet v ospredju je bil pričakovan. Prve tri favoritinje so bile na prvih treh mestih. Dirka je bila na ravni največjih, vsa najbolj zveneča imena so bila na štartu. To se je čutilo ob prvem vstopu na Možjanco. Ekipe favoritinj so navile izjemen tempo in jasno je bilo, da bo tam prišlo do odločitve,« je o dirki s poimensko najmočnejšo zasedbo na tem EP povedala Nika Bobnar.

»Fantje se bodo ogreli na ravnini, glavni del pa lahko pričakujemo na krogih. Seveda navijam za slovensko reprezentanco, upam, da bodo naši fantje lahko dirkali agresivno in dosegli čim boljši rezultat,« se je ozrla k jutrišnjemu navijaškemu vrhuncu šestdnevnega kolesarskega dogajanja v Sloveniji.

Švica je druga Slovenija

Vendar izjemnega vzdušja ni manjkalo niti tokrat. »Vzdušje je bilo super, moje počutje na klanec pa ni bilo optimalno. Želela bi si več, sem se pa trudila do konca. Ogromno je bilo navijačev že v številnih krajih pred zaključnim krogom. Na krogu je bilo pa noro, v zadnjem delu vzpona slišiš samo še navijače. To je priložnost, ki se ponudi le enkrat v življenju in jo je treba izkoristiti, uživati,« je povedala Tjaša Sušnik.

»Dirkam že 15 let in česa takšnega še nisem doživela. Kaj lepšega si za zaključek kariere ne bi mogla želeti. Še zdaj imam kurjo polt. Doma dirkati pred toliko ljudmi, tolikokrat slišati svoje ime. Počutila sem se bolj pomembno kot Demi Vollering, ne morem prehvaliti slovenskih navijačev,« pa je dejala Špela Kern, ki je pred karierno prelomnico.

Puck Pieterse, Demi Vollering in Marlen Reusserna odru za zmagovalke v Šenčurju. FOTO: Jure Makovec/AFP

»Vzela si bom nekaj dni za počitek in odločitev. Imam možnost, da ostanem še kakšno leto na cesti, po drugi strani pa sem na njej dosegla vse, kar sem želela, bila sem del velikih ekip in dirkala sem na največjih dirkah. Imam še eno zamisel, ki je ne bi rada še povsem razkrila. Morda me boste prihodnje leto še videli dirkati, le da ne na cesti,« je še dodala 36-letna veteranka.

Sicer pa najboljše kolesarke na svetu niso mogle prehvaliti vsega, kar te dni doživljajo v Sloveniji. »Presenetila me ni le lepota pokrajine, temveč tudi to, kako čisto je vse tukaj in kako dobre so ceste. Zdi se mi, da so to idealni kraji za kolesarsko dirkanje, in upam, da se bomo še vrnile,« je dejala Demi Vollering.

Trasa dirke članov na EP. INFOGRAFIKA: Delo

Tretjeuvrščeno Švicarko Marlen Reusser pa je okolica zelo spominjala na dom. »Vse je enako kot v Švici. Enaki hribi, polja, gozdovi, še trava je enaka in brezhibno pokošena kot pri nas. Tudi ljudje so izjemno prijazni in ceste brezhibne. Kot da bi bila doma. Sloveniji pravite druga Švica? Zdaj je lahko Švica druga Slovenija,« je povedala svetovna prvakinja v vožnji na čas, ki bo med kandidatkami za zlato tudi na sredini preizkušnji za naslov evropske prvakinje.