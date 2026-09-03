Slovenska pravljica se nadaljuje z Jakobom Omrzelom

Nova slovenska kolesarska zvezda je rojena! Jakob Omrzel (Bahrain Victorious) je v 12. etapi Vuelte svetu razkril vso svojo razkošno nadarjenost in slavil zmago v slogu Tadeja Pogačarja (UAE). Pod svoj prvi podvig na tritedenskih dirkah se je 20-letni Novomeščan podpisal celo mlajši kot najboljši kolesar na svetu, ob tem pa se je tudi povzpel na 6. mesto v skupni razvrstitvi. Na vrhu je še vedno Enric Mas (Movistar), ki je Primožu Rogliču (Red Bull Bora Hansgrohe) odščipnil 27 sekund, a v boju za rdečo majico nikakor še ni strl zasavskega orla.