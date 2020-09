Slovenske kolesarske dame bi popeljala v deseterico

Imola

Kolesarka poljskega rodu je lani prvič nastopila za Slovenijo na SP. FOTO: KZS

Odločitev v veter

Eugenia Bujak je dobro spoznala traso vožnje na kronometer. FOTO: KZS

- Na kolesarskem svetovnem prvenstvu bodo imele dame prednost. Danes se bo začelo z žensko vožnjo na čas, na kateri bo Slovenijo zastopala, ki bi lahko nastope naših reprezentantk ponesla v nove višave.Slovensko moško kolesarstvo je že poseglo v svetovni vrh, žensko še ni tako visoko. Boj za prvo dvajseterico je realni doseg slovenskih kolesarskih dam, Bujakova, po rodu Poljakinja, pa si je za to SP letvico postavila višje.»Moj prvi cilj je, da izboljšam svoje 16. mesto z vožnje na čas na SP leta 2013 v Firencah, ko sem na začetku kariere še nastopala za Poljsko. Velika želja pa je, da bi se prebila v prvo deseterico,« je povedala 31-letna kolesarka ekipe Ale BTC Ljubljana, ki je pred kratkim na italijanskih cestah dosegla enega od svojih največjih uspehov. V 4. etapi Gira Rosa, ženske dirke po Italiji, je po dolgem pobegu osvojila drugo mesto, za sedem sekund jo je ugnala Britanka»To je bila moja najdaljša dirka doslej, skupaj z zaprto vožnjo se je nabralo več kot 180 km. Načrt je bil, da gre katera od naših kolesark v pobeg. Naposled je uspelo meni, na polovici etape sem bila že zelo utrujena, da sem želela odnehati, a se mi je pridružila Banksova, kar me je motiviralo, da sem vztrajala do konca. Za zmago mi je zmanjkalo malo moči, vseeno pa je bilo to drugo mesto zame nagrada, potem ko sem večji del sezone delala za druge kolesarke,« se je na preizkušnjo od Assisija do Tivolija ozrla Bujakova, ki je že lep čas v Italiji.»Dobra dva tedna kolesarim po Italiji, že štiri dni sem na prizorišču SP, kar mi je omogočilo, da sem si odpočila po napornem Giru. Noge so zdaj prave, upam, da bodo na štartu kronometra še boljše,« je optimistična slovenska adutinja, ki je dodobra spoznala obe trasi, današnje vožnje na čas (31,7 km) in sobotne cestne dirke (143 km).»V vožnji na čas bo prvih 15 km pihal nasprotni veter, tu bo nastala razlika, po obratu gre veliko navzdol, težko bo nadomestiti morebitno izgubo. Imam nekaj treme, a se veselim nastopa,« je današnji izziv (na progo se bo podala ob 15.20) orisala kolesarka, ki je lani doživela krstni nastop v slovenski reprezentanci na SP. Na cestni preizkušnji v Yorkshiru je zasedla 45. mesto, potem ko so ji v zaključku pošle moči, od 6. mesta je bila oddaljena le dobrih 20 sekund.Lani sta ji na cestni dirki družbo delali le reprezentančni in klubski kolegici Urška Pintar in Urška Žigart, letos pa bo imela Slovenija prvič pet kolesark na štartu cestne dirke. Bomo videli izboljšanje 22. mesta Urške Pintar iz Bergna 2017?»Težko rečem, kaj bo na cestni dirki. Trasa je zelo zahtevna, poskušala bom izkoristiti kakšen pobeg, da bi bila spredaj, ko bodo napadle najboljše, in poskušala ostati z njimi,« je želje za sobotni vrhunec prvenstva razkrila Bujakova, ki je bila od leta 2014 članica ekipe BTC City Ljubljana; ta se je lani združila z italijansko zasedbo Ale.»Skupna ekipa je na višji ravni, tako organizacijsko kot pri pripravah na dirke. Imamo vse, kar potrebujemo, in smo tudi ene najboljših v karavani. Nisem pa še imela veliko priložnosti, da bi dirkala zase, zato upam, da bom izkoristila priložnost, ki se mi ponuja v reprezentanci,« je še povedala Bujakova.