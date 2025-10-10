Slovenski kolesarski dragulj se seli v Vismo-Lease a Bike

Slovenski kolesar Sven Aleksander Mernik bo od prihodnje sezone naprej vozil za podmladek ekipe Visma-Lease a Bike. 19-letni Celjan je letos s kranjskim Factor Racingom debitiral na nekaterih članskih dirkah, zdaj pa ga poleg lepega rumenega dresa čaka tudi več priložnosti. V mladinski ekipi Visme bosta sicer prihodnjo sezono vozila Maks Olenik in Svenov brat Osskar Mernik.

Nizozemska ekipa, ki se je letos veselila zmage na dirkah po Italiji in Španiji, je sicer podpisala pogodbo s še dvema mladcema Jonasom Høydahlom in Aldom Taillieujem. »S temi tremi kolesarji se znova močno krepimo. Sven Mernik je še neobrušen dragulj med hribolazci in zanimivo bo videti, kako se bo razvijal v naši ekipi,« je povedal Vismin vodja razvoja Robbert de Groot.

Sodelovanja z legendarno ekipo pa se zaradi izkušenejšega slovenskega zvezdnika veseli tudi Sven Mernik: »Že od otroštva rad spremljam to ekipo. Primož Roglič je eden mojih največjih športnih vzornikov. Z leti sem lahko spremljal, kako se je ekipa razvila v eno najboljših na svetu. Zelo sem ponosen, da se ji pridružujem.«

Brata Mernik sta karieri sicer začela v celjskem klubu, Sven pa je v želji po udeležbi na uglednejših dirkah kmalu prestopil v kranjski klub. Letos je nastopil na domači dirki po Sloveniji, na kateri je bil v seštevku kolesarjev deveti, sicer pa je bil najmlajši kolesar na štartni listi.

Na dirki po Sloveniji je Sven Aleksander Mernik prvič dirkal z največjimi kolesarji na svetu. Letos mu je v kranjski ekipi veliko izkušenj predal tudi Brazilec Henrique Avancini. FOTO: Factor Racing

Mladinska ekipa Visme-Lease a Bike je sicer ena izmed najboljših na svetu, v lanski sezoni so denimo v člansko zasedbo prestopili štirje kolesarji, zato lahko z gotovostjo trdimo, da je tudi pred Mernikom še zelo lepa kolesarska prihodnost. Ni še znano, koliko Slovencev bo prihodnje leto branilo barve razvojnih ekip. Letos je za Bahrain Victorious dirkal Jakob Omrzel, Erazem Valjavec bo še naprej branil barve Soudal Quick-Stepa, Anže Ravbar pa je odpeljal že svojo drugo sezono v dresu UAE Emiratesa.