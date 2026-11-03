Slovenski navijači čakajo na odgovor Pogačarja in Rogliča

Giro d'Italia že četrtič v zadnjih sedmih letih prihaja v Slovenijo. To je bila v zadnjih tednih javna skrivnost v kolesarskih krogih, danes pa je na predstavitvi trase za leto 2027 v Rimu dobila uradno potrditev. In tokrat bo obisk rožnate dirke na naših cestah še posebej slovesen, na Slovenskem bo potekal del prve etape, ki se bo začela v in končala v Trstu, in celotna 2. etapa, s štartom v Ljubljani in ciljem v Kopru.

»Že prva etapa bo šla iz Trsta v Slovenijo, mimo Lipice, da pokažemo slovenske in ne avstrijske lipicance. Druga etapa bo povsem slovenska od Ljubljane do Kopra, šla bo mimo Postojnske jame,« je predsednik KZS Andraž Vehovar za Delo povedal o devetem gostovanju Gira pri nas.