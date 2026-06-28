Slovenski Rus presenetil favorite

Roman Jermakov in Nika Bobnar sta nova državna prvaka v cestnem kolesarstvu. Na krožni, zaradi vročine skrajšani progi, s startom in ciljem v Gabrjah sta kolesar ekipe Bahrain Victorious, Rus, ki je letos dobil slovensko državljanstvo, in kolesarka ekipe Nexetis zmagala zanesljivo, tekmecem sta pobegnila že kmalu po startu.

Prvi poskus Jermakova na 142 kilometrov dolgi progi sicer ni bil uspešen, glavnina ga je ujela, a se s tem niso končali napadi njegove ekipe, ki je utrujala tekmece. Jermakov je nato še enkrat prišel na vrsto za napad, številčna premoč Bahraina, pri kateri je sicer manjkal ne povsem zdrav Matej Mohorič, pa se je izkazala za odločilno.

Domen Novak in Primož Roglič, ki nista imela svojih pomočnikov, sta sicer poizkušala z lovljenjem, a pri tem nista imela pomoči.

Kolesarji celinskih ekip za to niso imeli pravih nog, Matevž Govekar in Jakob Omrzel, ki sta tudi bila v zasledovalni skupini, pa nista imela nobene želje, da bi ogrožala moštvenega kolega. Ta je večal prednost, ko je ta znašala več kot dve minuti in pol, pa so tudi zasledovalci povsem popustili. Iz skupine se je v predzadnjem krogu odpeljal tudi Omrzel, lanski prvak, ki si je tako zagotovil 2. mesto, zaostal je dve minuti in 51 sekund, o tretjem pa je odločal sprint treh kolesarjev, v katerem je Tilen Finkšt premagal Rogliča in Govekarja.

Jermakov je vknjižil tretjo zmago v karieri, prvak pa je postal tudi v konkurenci do 23 let.

V ženski konkurenci je Bobnar v odsotnosti poškodovane Urške Žigart na cilj 77 kilometrov preizkušnje prišla devet minut in 44 sekund pred Niko Fajfar, ta je zmagala v konkurenci do 23 let, deset minut in 42 sekund je na tretjem mestu zaostala Tjaša Sušnik.

Pri mlajših mladincih sta državna prvaka postala Urban Hvastija (Pogi Team UAE Generali) in Maša Žalig (Tropovci), pri starejših mladincih pa Luka Armolj (Factor Racing) in Eva Terpin (Pika Team).