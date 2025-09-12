Smučarski skakalec, ki je postal španski kolesarski kralj

V nadaljevanju preberite:

Slovenski smučarski skakalec je postal španski kolesarski kralj. Četudi se ta zgodba zdi neverjetna, je resnična. Primož Roglič, ki se je leta 2011 odločil, da v telemark ne bo več skakal v Planici, ampak na zmagovalnih odrih največjih dirk po vsem svetu, je pred letom dni četrtič osvojil Vuelto in skupaj z domačim matadorjem Robertom Herasom postal njen rekorder.

Letos se za njegovo nasledstvo borita Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) in João Almeida (UAE), ki ju jutri čaka odločilna 20. etapa. Rogle nismo videli v boju za peto zmagoslavje, s katerim bi ostal sam na vrhu večne lestvice, a saj veste, kako je pri 35-letnem zasavskem orlu. Nikoli ga ne gre odpisati – dokler sam ne bo dejal, da je prestar, da bi še lovil svoje kolesarske sanje.