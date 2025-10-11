  • Delo mediji d.o.o.
    Kolesarstvo

    »Snifal sem kokain s svoje zlate olimpijske medalje«

    V šokantni avtobiografiji je kolesarski junak Sir Bradley Wiggins razkril svojo pot v pekel: odvisnost od kokaina, finančni zlom in travmo spolne zlorabe.
    Wiggins je v novi avtobiografiji The Chain razkril svojo pot v pekel odvisnosti in finančnega zloma. FOTO: Cathal Mcnaughton/Reuters
    Galerija
    Wiggins je v novi avtobiografiji The Chain razkril svojo pot v pekel odvisnosti in finančnega zloma. FOTO: Cathal Mcnaughton/Reuters
    Ž. U.
    11. 10. 2025 | 19:23
    11. 10. 2025 | 19:23
    5:49
    A+A-

    Nekoč je bil simbol britanskega športnega ponosa, vitez in junak, ki je osvojil Dirko po Franciji in pet zlatih olimpijskih medalj. Danes je Sir Bradley Wiggins človek, ki razgalja brazgotine, skrite pod bleščečo fasado uspeha.

    V novi avtobiografiji The Chain in v pogovoru z britanskim časnikom The Times, je Wiggins razkril svojo pot v pekel – odvisnost od kokaina in alkohola, finančni zlom in travme spolne zlorabe, ki so ga zaznamovale za vse življenje.

    image_alt
    Pogačar je še petič zapored zmagovalec dirke po Lombardiji

    Kokain in OI 2012

    Najbolj šokantno razkritje, ki odmeva v vseh medijih, je povezano z njegovim največjim uspehom. Po zmagoslavju na olimpijskih igrah v Londonu leta 2012, ko ga je slavila vsa domovina, je Wiggins v samoti svoje sobe izvajal dejanja skrajnega prezira do lastnih dosežkov.

    »V Londonu 2012 sem snifal kokain s svoje zlate medalje, sovražil sem svoj dosežek,« je Britanec razkril v intervjuju za The Times. »Bilo je, kot bi uriniral na grob nekoga, in v tistem trenutku sem uriniral na svojega. Zlata medalja, Tour de France. Vse to je bilo zame mrtvo.«

    Bradley Wiggins je na OI osvojil zlato kolajno v vožnji na čas, kot prvi z britanskega otoka pa je postal tudi zmagovalec legendarne preizkušnje Tour de France. FOTO: Reuters
    Bradley Wiggins je na OI osvojil zlato kolajno v vožnji na čas, kot prvi z britanskega otoka pa je postal tudi zmagovalec legendarne preizkušnje Tour de France. FOTO: Reuters

    Ta mračni ritual je bil le vrh ledene gore. Wiggins je v knjigi, kot povzema The Telegraph, opisal, kako je pred lastnimi otroki v besu razbil trofejo za športno osebnost leta in svoj viteški naziv. Njegova odvisnost ni bila več skrivnost. »Kar se je začelo s črtico vsakih nekaj dni, je preraslo v vsakodnevno navado, nato zjutraj in zvečer. Preden sem se zavedel, sem jemal kokain kadarkoli in kjerkoli,« je zapisal.

    Njegov padec je bil strm. Ko mu je zmanjkalo denarja za droge, je bankrotiral, ostal brez doma in, kot je priznal, spal na klopeh v parku Clapham Common v Londonu. Njegova najnižja točka je bil obisk, kot ga imenuje, »crack hiše v Middlesbroughu«.

    Travma, ki je sprožila zlom

    Wiggins verjame, da je njegova odvisnost posledica nerešenih travm iz otroštva. V intervjuju za The Times je ponovno spregovoril o spolni zlorabi, ki jo je v najstniških letih trpel s strani svojega trenerja Stana Knighta. Opisal je, kako ga je Knight, takrat star čez 70 let, pod pretvezo športnih nasvetov otipaval in zlorabljal.

    Po zmagoslavju na olimpijskih igrah v Londonu leta 2012 je snifal kokain s svoje zlate medalje. FOTO: Paul Childs/Action Images
    Po zmagoslavju na olimpijskih igrah v Londonu leta 2012 je snifal kokain s svoje zlate medalje. FOTO: Paul Childs/Action Images

    Pripovedoval je o dogodku v hostlu v Dorsetu, kjer verjame, da je Knight njega in še enega fanta omamil s hrano. »Ponoči sem bruhal, zjutraj pa sem se zbudil brez pižame. Sploh se ne spomnim, da bi jo slekel,« je zapisal v svoji knjigi.

    image_alt
    Težava ni v Pogačarju, temveč tistih, ki mu ne morejo slediti

    Ta tema je bila zanj tako boleča, da je po upokojitvi povsem opustil kolesarstvo. »Vsak vidik kolesarstva sem povezoval s Stanom. Če se ne bi začel ukvarjati s kolesarstvom, tega človeka ne bi nikoli srečal,« je dejal za The Times.

    Obtožbe o dopingu in rešilna roka Lancea Armstronga

    K njegovem zlomu so pripomogle tudi nikoli dokazane obtožbe o dopingu in neetični uporabi terapevtskih izjem v času, ko je vozil za ekipo Sky. Wiggins še vedno trdi, da je nedolžen in da ga je ekipa žrtvovala.

    Wiggins verjame, da je njegova odvisnost posledica nerešenih travm iz otroštva. FOTO: Miguel Riopa/AFP
    Wiggins verjame, da je njegova odvisnost posledica nerešenih travm iz otroštva. FOTO: Miguel Riopa/AFP

    »Dogajalo se je nekaj večjega. Vrgli so me pod avtobus,« je povedal za The Times in dodal, da je bil namen zaščititi nekoga drugega. »Vse bo prišlo na dan,« je prepričan.

    Na dnu, ko se je zdelo, da ni več upanja, mu je na pomoč priskočil eden najbolj kontroverznih kolesarjev v zgodovini, Lance Armstrong.

    image_alt
    Senca škandalov Lancea Armstronga še visi nad Tourom

    Kljub lastni mračni preteklosti, povezani z dopingom, je Armstrong po Wigginsovih besedah pokazal svojo človeško plat. »Ponudil mi je roko, me povabil v Ameriko in rekel: 'Poskrbeli bomo zate',« je Wiggins povedal za The Times. Armstrong ga je vključil v program za rehabilitacijo in mu, kot poroča La Gazzetta dello Sport, celo ponudil denarno pomoč.

    Nova pot: »Ne sovražim se več«

    Danes, kot zatrjuje, Wiggins živi novo življenje. »Nisem več odvisen od alkohola, čeprav imam nekaj dvomov o sposobnosti upreti se skušnjavi,« je dejal za italijanski časnik La Gazzetta dello Sport. Svojo pot nazaj je našel v strogi rutini. »Vsak dan grem v telovadnico. Moja dnevna rutina se začne ob 6.15. Živim, kot da sem profesionalni športnik, načrtujem si obroke.«

    K njegovemu zlomu so pripomogle tudi nikoli dokazane obtožbe o dopingu. FOTO: Reuters
    K njegovemu zlomu so pripomogle tudi nikoli dokazane obtožbe o dopingu. FOTO: Reuters

    Finančno si je opomogel in po lastnih besedah danes zasluži več kot v zadnjih šestih letih. »Imam svojo hišo. Nisem več brezdomec,« je poudaril v pogovoru za The Times.

    Največ veselja mu prinaša njegova petletna hčerka, s katero preživlja veliko časa, izboljšal pa je tudi odnose s starejšima otrokoma in nekdanjo ženo.

    image_alt
    Pogačar svetovnemu prvaku: Že jaz sem star, kako je šele tebi?

    Po letih sovraštva je znova našel tudi ljubezen do športa, ki mu je dal vse in ga skoraj uničil. »Ob vikendih spet rad kolesarim, z istim občutkom svobode, kot sem ga imel kot otrok,« je zaključil.

    Več iz teme

    kokainBradley Wigginsspolne zlorabeLance Armstrongkolesarstvoolimpijske igre

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

