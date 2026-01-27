Šok za Šeškov United, junak zadnjih tekem bo odsoten več kot dva meseca

Zaradi poškodbe stegenske mišice bo danski nogometaš Manchester Uniteda Patrick Dorgu odsoten kar deset tednov, poroča nogometni novinar Fabrizio Romano. Še na tekmi z Arsenalom v nedeljo je Dorgu prispeval izjemen zadetek z razdalje, zaradi katerega je United naposled Londončane ugnal s 3:2, nekaj minut pozneje pa je poklapano odšepal z igrišča.

Na Anfieldu ga je zamenjal Benjamin Šeško, ki je naposled pomebno prispeval k protinapadu, po katerem je zmagoviti zadetek prispeval Brazilec Matheus Cunha. Takoj po tekmi je začasni trener Manchester Uniteda Michael Carrick upal, da je šlo le za krče.

»Moral je zapustiti igrišče, a to samo pokaže, koliko truda je vložil v svojo predstavo. Zelo sem srečen, da je dosegel tako lep zadetek, upam le, da ni prehudo poškodovan. Trenutno je težko oceniti, zato moramo počakati na uradno potrditev,« je dejal Carrick, ki je na prvih dveh tekmah na klopi Uniteda navdušil zahtevno otoško javnost. V ekipi rdečih vragov je imel Dorgu zelo pomembno vlogo, zato ga bo Carrick zelo težko nadomestil. Ker je, čeprav je po definiciji branilec, igral zelo ofenzivno.

Zdaj je postalo jasno, da bo Dorgu z zelenic odsoten vsaj deset tednov, kar pomeni, da se bo v klubski dres vrnil po marčevskem reprezentančnem premoru, ko se bo United 11. aprila srečal z Leedsom. Še več preglavic pa poškodba razpoloženega 21-letnika povzroča danskemu selektorju Brianu Riemerju, ki tako še ne ve, ali bo lahko nanj računal na dodatnih kvalifikacijah za svetovno prvenstvo.

Danska se bo 26. marca doma v polfinalu končnice pomerila s Severno Makedonijo, ob zmagi pa bi se v finalu pomerili z zmagovalcem dvoboja med Češko in Irsko.

Jaka Bijol se bo kmalu vrnil na treninge

Jaka Bijol je zadnje tekme Leedsa spremljal s klopi, a se vendarle počasi vrača v tekmovalni ritem. FOTO: Chris Radburn/Reuters

Podobno, a na srečo veliko blažjo poškodbo od Dorguja je sredi januarja utrpel tudi slovenski reprezentant Jaka Bijol. Po prvih napovedih trenerja njegovega Leedsa Daniela Farkeja, naj bi okrevanje Korošca trajalo pet tednov, a zdaj so napovedi bolj pozitivne.

»Njegov proces rehabilitacije se je že začel. Prejšnjič sem govoril, da bo odsoten dober mesec, a zdaj izgleda veliko bolje. Že se je vrnil v fitnes, na treningih pa ga pričakujem v dveh do treh tednih,« je Nemec dejal prejšnji teden. Na treningih gre Bijola, ki je v zadnjih mesecih postal eden glavnih stebrov Leedsove obrambe, pričakovati v prvi polovici februarja. Žal pa bodo Slovenca močno pogrešali že ta vikend, ko v goste prihaja Arsenal.