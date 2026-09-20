Remco razred zase, borec Tratnik: Izmučen sem, a vesel

Nov mundial, stara zgodba. Vožnjo na čas na svetovnem prvenstvu v Kanadi je zanesljivo dobil Remco Evenepoel, ki je slavil četrtič zapored. Filippo Ganna zaostal skoraj minuto. Paul Seixas tretji, Jan Tratnik 17. (+2:15,87).

»Lahko rečem, da sem zelo užival, čeprav je bilo na koncu težko. Prvi del do vrnitve v Montreal je bil odličen. Uspel mi je zelo dober kronometer in sem zelo zadovoljen. Potem je prišla manjša kriza, a sem se hitro regeneriral in v zaključnih kilometrih sem prihranil nekaj moči. Dober zaključek na zadnjih klančkih. Razvijal sem visoko moč. V cilj sem prišel povsem izmučen, porabil sem vse atome moči. Ja, odlična vožnja zame,« je povedal Idrijčan, ki se veseli tudi cestne dirke čez teden dni, ko bo pomagal predvsem Primožu Rogliču.

Jan Tratnik se je izkazal. FOTO: Andrej Ivanov/AFP

Dvakratni olimpijski zmagovalec iz Pariza je bil pred tem prvi v Stirlingu, Zürichu in lani v Kigaliju Drugi je bil 30-letni Italijan Ganna (+57.31), tretji pa 11 let mlajši Francoz Seixas (+1:13,04). Šestindvajsetletni Evenepoel je prikazal izjemno vožnjo, lov na četrti naslov v prav toliko letih je začel že s prepričljivo prvim časom na uvodnem merjenju.

Evenepoel: Čudovita izkušnja Remco Evenepoel: »Neverjetno je. Cilj je bil seveda priti sem in zmagati četrtič zaporedoma. To je bila velika motivacija. Zelo sem vesel. Bila je čudovita izkušnja, Zdaj je čas za počitek in uživanje na tej posebni progi. Od torka naprej pa se bom povsem osredotočil na nedeljo.«

Dvakratni svetovni prvak Ganna je imel po dobrih desetih kilometrih skoraj 22 sekund zaostanka. Na drugem merjenju je Evenepoel pred tedaj drugim Švedom Jakobom Soderqvistom, lanskim svetovnim prvakom za mlajše člane, prišel že do 34,75 sekunde prednosti.

Še več sta na naslednji dveh mestih zaostajala Seixas (39,96) in Ganna (40,55). Soderqvist je imel dobra dva kilometra pred ciljem veliko smole, ko je naredil napako in ni speljal zavoja ter je za kratko končal na cesti. Izgubil je veliko dragocenih sekund. Ganna pa ga je nedolgo pozneje že na tretjem in zadnjem vmesnem času ugnal, sicer le za pičlo za stotinko. Šved je na koncu ostal tudi brez zmagovalnega odra na petem mestu.

Remco Evenepoel je upravičil vlogo favorita. FOTO: FOTO: Andrej Ivanov/AFP

Šestintridesetletni Tratnik je bil na prvih merjenju časa še v igri za preboj v deseterico, tudi po dobrih 20 kilometrih, kjer je bil na 10. mestu. Toda ob prihodu v cilj, ko so bili na cesti še vsi najboljši, ni prevzel vodstva, ker je v drugem delu preveč popustil. Za dve mesti je zaostal za svojim najboljšim dosežkom na SP, 15. je bil leta 2021 v Belgiji.

V ponedeljek in torek bodo preizkušnje v mlajših kategorijah ter ekipna vožnja na čas, v kateri pa Slovencev ne bo.