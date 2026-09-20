Reusserjeva si je dala najboljše darilo z rojstni dan

Edina slovenska kolesarka Nika Bobnar je na svetovnem prvenstvu v Montrealu v vožnji na čas (39,2 km) osvojila 24. mesto (+5:01,11). Naslov je ubranila 35-letna Švicarka Marlen Reusser (50:24,44). Druga je bila 21-letna Britanka Zoe Backstedt (+40,11), tretja pa Nemka Franziska Koch (+45,54).

Med 48 tekmovalkami je bila Bobnarjeva na 22. mestu pri prvem merjenju časa, tudi v nadaljevanju pa se je gibala okrog te uvrstitve za končno 24. mesto. Konec prejšnjega meseca je bila bronasta v kronometru na sredozemskih igrah v italijanskem Tarantu.

Švicarka je bila razred zase. FOTO: Andrej Ivanov/AFP

Reusserjeva se je s štartne rampe proti cilju pognala na svoj rojstni dan in branila naslov, ki ga je osvojila pred letom dni v Kigaliju v Ruandi na prvem SP, ki je bilo doslej v Afriki. Na koncu je upravičila vlogo favoritinje in zmagala s 40 sekundami prednosti pred najbližjo zasledovalko.

Nika Bobnar je bila v sredini nastopajočih. FOTO: Andrej Ivanov /AFP

»No, danes zjutraj sem vedela, da bom nekaj praznovala. Pravzaprav ne vem, kaj je to pritisk, ki ga prinaša obramba naslova. To ni pomembno. Vsaka dirka je izziv zase in je potrebna tudi velika osredotočenost, da se ne primeri kakšna napaka ali celo nesreča,« je v prvi izjavi za organizatorje dejala Reusser.