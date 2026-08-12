Rumena vročica po peti zmagi Tadeja Pogačarja na Touru se je komaj ohladila, že prihaja rdeči kolesarski val. V soboto, 22. avgusta, se bo začela Vuelta 2026, pred katero smo pripravili posebno prilogo. Ta konec tedna bo skupaj z Vikendom priložena Delu in Slovenskim novicam.

Španske ceste bodo spet slovenske, kot so že bile ob štirih zmagah Primoža Rogliča, ki si deli rekord z domačim matadorjem Robertom Herasom. Bo Rogla zmagal še petič in ostal sam na vrhu večne lestvice? Ta čas mu ne kaže najbolje. Med pripravami ga je zadel avtomobil, tako da je njegov nastop še vedno vprašljiv. Vendar vemo, kako trdoživ je lahko zasavski orel.

Naslovnica posebne priloge Vuelta 2026. FOTO: Delo

A v vsakem primeru bo prvi favorit svetovna številka ena Pogačar, ki bo šele drugič nastopil na dirki po Španiji. Prvič se je nanjo podal kot nadobudni 20-letnik in ob Rogličevi zmagi osvojil 3. mesto, ki mu je napovedovalo blestečo prihodnost. Po petih zmagah na Touru in eni na Giru se vrača na Pirenejski polotok. Naloga je jasna – osvojiti še zadnjo tritedensko dirko. Tako bi postal deveti kolesar v zgodovini z lovorikami na vseh treh grand tourih.

V prilogi boste izvedeli tudi, da bo Vuelta zelo slovenska ne le zaradi naših največjih šampionov. Kot kaže, bo na startu kar šest naših kolesarjev. Morda bo med njimi tudi up za svetlo slovensko kolesarsko prihodnost Jakob Omrzel, ki je na nedavni enodnevni dirki v San Sebastianu pokazal izvrstno formo.

Sanjski razplet bi kajpak bil, če bi se za visoka mesta borili kar trije rodovi slovenskega kolesarstva, 36-letni Roglič, 27-letni Pogačar in 20-letni Omrzel.

Sanjski razplet bi kajpak bil, če bi se za visoka mesta borili kar trije rodovi slovenskega kolesarstva, 36-letni Roglič, 27-letni Pogačar in 20-letni Omrzel. FOTO: Oscar Del Pozo/AFP

Odločitev o tem bo padla na 3275-kilometrski trasi, na kateri bodo morali kolesarji premagati več kot 58.000 višinskih metrov. V naši prilogi boste podrobno spoznali tudi zelo hribovito pot od Monaka do Granade, kjer se bo – upati je da s petim slovenskim zmagoslavjem – v nedeljo, 13. septembra, končala 81. Vuelta.