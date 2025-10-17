  • Delo mediji d.o.o.
    Kolesarstvo

    Španskemu kolesarju zaradi neprimernih komentarjev prepoved vstopa na Kitajsko

    Mario Aparicio, ki je letos dirkal na sloviti Vuelti, je na Kitajskem poskrbel za veliko drame. Ob nespametnih komentarjih na Stravi mu grozijo sankcije.
    Mario Aparicio je letos dirkal tudi na sloviti Vuelti, kjer ni dosegel odmevnejših rezultatov, se pa je štirikrat prebil v pobeg.
    Mario Aparicio je letos dirkal tudi na sloviti Vuelti, kjer ni dosegel odmevnejših rezultatov, se pa je štirikrat prebil v pobeg.
    Matic Rupnik
    17. 10. 2025 | 17:35
    17. 10. 2025 | 17:35
    2:34
    Španski kolesar profesionalne ekipe Burgos Burpellet BH Mario Aparicio je zaradi neprimernih komentarjev na družabnih omrežjih dobil doživljensko prepoved vstopa na Kitajsko, poroča španski časopis El Correo. 25-letnik je pred dnevi po prvi etapi večdnevne preizkušnje po Mentogu na družabnem omrežju Strava, ki je predvsem namenjena deljenju športnih aktivnosti, ob objavi opravljene etape zraven dodal emotikon prašiča ter kitajske zastave.

    Matej Mohorič po slabši sezoni: Upam, da se bom iz tega kaj naučil

    Organizatorji dirke so ga takoj diskvalificirali, čeprav mu je ekipa stopila v bran. »Mario je objavil emotikon prašiča kot šalo na račun svojega ekipnega kolega, ki je zmagal na etapi, nekaj brez zlobe in nepovezanega s Kitajci. Le nesrečno naključje,« so zapisali pri Burgos Burpellet BH.

    »Nekateri kitajski uporabniki družabnih omrežjih, ki živijo v Španiji, so poudarili, da je kolesar poskušal ustvariti žaljivo asociacijo, ker se beseda 'umazan' v španščini pogosto uporablja kot slabšalni izraz,« pa so razloge za diskvalifikacijo navedli organizatorji.

    »Na njegovem profilu na Stravi in ​​na kitajskih družbenih omrežjih se je začelo objavljati veliko število komentarjev z žaljivkami na račun kolesarja in celo številnimi grožnjami s smrtjo, kar je zelo nora situacija,« dodajajo pri ekipi, ki je razumljivo svojemu kolesarju stopila v bran.

    Španski časopis El Correo pa poroča, da so kitajske oblasti Apariciu celo doživljensko prepovedale vstop v njihovo državo, četudi bi šlo le za transportne namene na letališčih. Ironično, edino zmago v svoji karieri je lani dosegel prav na kitajski dirki okrog jezera Činghaj, kjer je v preteklosti kar sedem etap dobil Slovenec Marko Kump. Gre za izjemno buren odziv, Špancu so tako v bran stopili številni kolesarji in navdušenci nad športom.

    Zanimivo, ekipa Burgos Burpellet BH je na etapni dirki osvojila prva tri mesta v skupnem seštevku, Francoz Clement Alleno je slavil pred Špancema Carlosom Garcio Pierno in Antoniom Angulom.

    Sorodni članki

    Premium
    Šport  |  Kolesarstvo
    Kolesarstvo

    Matej Mohorič po slabši sezoni: Upam, da se bom iz tega kaj naučil

    Matej Mohorič letos prvič po sezoni 2020 ni dosegel profesionalne zmage. Kljub temu je na svetovnem prvenstvu na makadamu osvojil bron, kar mu vliva motivacijo.
    Matic Rupnik 16. 10. 2025 | 09:40
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Konec legendarne ekipe

    Kolesarskega kluba Adria Mobil ne bo več, kaj bodo storili v Novem mestu?

    Bogdan Fink je govoril o usodi novomeškega kolesarstva. Izpostavlja, da ostajajo vsaj mladinske selekcije. Slovenija za sponzorje ni dovolj zanimiva.
    Matic Rupnik 16. 10. 2025 | 13:15
    Preberite več
    Photo
    Novice  |  Slovenija
    Intervju

    Na cilju dirke po Franciji dan pred Pogačarjem

    Nekdanji atlet, zdaj podjetnik Domen Žnidarič je se v drugi karieri ukvarja z elektronskim merjenjem rezultatov na športnih tekmovanjih.
    Milka Bizovičar 16. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Kolesarstvo
    Alex Carera

    Tadej Pogačar ni le šampion, je svetovno znana blagovna znamka

    Agent najboljšega kolesarja na svetu pravi, da so za prihodnjo sezono odprte še vse možnosti, tudi izpustitev Toura.
    Miha Hočevar 14. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Javna televizija

    Zakaj Tarče ni vodila Erika Žnidaršič? RTV odgovarja

    Po naših informacijah v tem trenutku ni prišlo do zamenjave urednika.
    Pija Kapitanovič 17. 10. 2025 | 09:12
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Referendum

    Želja Aleša Primca ne bo uslišana

    Roki za volilna opravila bodo, če bo omenjeni datum potrjen danes in nato na seji državnega zbora še jutri, začeli teči 21. oktobra.
    Barbara Eržen 16. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Stranka Prerod

    Od kod prihajajo kadri Prebiličevega Preroda

    Vladimir Prebilič ob ustanovitvi stranke ugotavlja, da je kadrovski bazen omejen, sopotnike pa je črpal v krogu liberalcev, ki se niso uveljavili v Svobodi.
    Uroš Esih 16. 10. 2025 | 11:39
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Prodaja nepremičnin

    Občina Piran je prodala Valeto za 7,1 milijona evrov

    Piran prodaja nepremičnine, a je kljub milijonom šele na 158. mestu po stopnji razvitosti slovenskih občin.
    Boris Šuligoj 17. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Delove podjetniške zvezde

    Odlični izdelovalci prestižnih interierjev za megajahte

    Cilj podjetja Bobič Yacht Interior, ki sodeluje s svetovno znanimi oblikovalci, je postati vodilni razvojni partner prestižnih interierjev v jahtni industriji.
    Marjana Kristan Fazarinc 16. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Delove podjetniške zvezde

    Pot do uspeha tlakovala vizija o zelo kakovostnih izdelkih

    Največji vir odličnih idej za nove izdelke so njihovi uporabniki, poudarjajo v podjetju Unichem, v katerem so močno usmerjeni v izvoz.
    Marjana Kristan Fazarinc 16. 10. 2025 | 05:50
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika

    Najdražje je, da se politika ne odloči za noben koncept razvoja

    Intervju z ekonomistom Jožetom P. Damijanom o scenarijih slovenske energetske prihodnosti.
    Nejc Gole 11. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Janez Grošelj, Alfi Renewables

    Zaradi razvoja tehnologij raste potencial za obnovljive vire energije

    Prehod na OVE ni nujen samo zaradi okolja, ampak predvsem zaradi ohranjanja konkurenčnosti naše industrije, poudarja Janez Grošelj, direktor Alfi Renewables.
    Marjana Kristan Fazarinc 11. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Šport  |  Drugi športi
    Pričakovanja tekačev

    Kaj žene tekače na ulice Ljubljane

    Osebne zgodbe razkrivajo, zakaj je Ljubljanski maraton več kot le tek – je praznik skupnosti, vztrajnosti in premagovanja sebe.
    Žan Urbanija 17. 10. 2025 | 18:00
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Diskvalifikacija

    Španskemu kolesarju zaradi neprimernih komentarjev prepoved vstopa na Kitajsko

    Mario Aparicio, ki je letos dirkal na sloviti Vuelti, je na Kitajskem poskrbel za veliko drame. Ob nespametnih komentarjih na Stravi mu grozijo sankcije.
    Matic Rupnik 17. 10. 2025 | 17:35
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    VN ZDA

    Karavana formule 1 pod teksaškim soncem

    Vozniki formule 1 so že v Austinu, kjer se počasi začenja VN Združenih držav Amerike. Pričakovati gre dvoboj obeh McLarnovih voznikov.
    Matic Rupnik 17. 10. 2025 | 17:30
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Prvenstvo GT3

    Mladi slovenski dirkač navdušil za volanom slovitega dirkalnika

    Mladi slovenski dirkač Mark Kastelic je po zaključku sezone v razredu GT sedel za volan dirkalnika kategorije GT3, kjer se je znašel odlično.
    Matic Rupnik 17. 10. 2025 | 16:52
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Varnost

    V kibernetskem prostoru poteka vsesplošno obstreljevanje

    Tako kot ekstremno vreme preizkuša robustnost infrastrukture Telekoma Slovenije, jim stalni napadi krepijo moč kibernetske obrambe.
    Novica Mihajlović 17. 10. 2025 | 16:30
    Preberite več
