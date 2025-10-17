Španskemu kolesarju zaradi neprimernih komentarjev prepoved vstopa na Kitajsko

Španski kolesar profesionalne ekipe Burgos Burpellet BH Mario Aparicio je zaradi neprimernih komentarjev na družabnih omrežjih dobil doživljensko prepoved vstopa na Kitajsko, poroča španski časopis El Correo. 25-letnik je pred dnevi po prvi etapi večdnevne preizkušnje po Mentogu na družabnem omrežju Strava, ki je predvsem namenjena deljenju športnih aktivnosti, ob objavi opravljene etape zraven dodal emotikon prašiča ter kitajske zastave.

Organizatorji dirke so ga takoj diskvalificirali, čeprav mu je ekipa stopila v bran. »Mario je objavil emotikon prašiča kot šalo na račun svojega ekipnega kolega, ki je zmagal na etapi, nekaj brez zlobe in nepovezanega s Kitajci. Le nesrečno naključje,« so zapisali pri Burgos Burpellet BH.

»Nekateri kitajski uporabniki družabnih omrežjih, ki živijo v Španiji, so poudarili, da je kolesar poskušal ustvariti žaljivo asociacijo, ker se beseda 'umazan' v španščini pogosto uporablja kot slabšalni izraz,« pa so razloge za diskvalifikacijo navedli organizatorji.

»Na njegovem profilu na Stravi in ​​na kitajskih družbenih omrežjih se je začelo objavljati veliko število komentarjev z žaljivkami na račun kolesarja in celo številnimi grožnjami s smrtjo, kar je zelo nora situacija,« dodajajo pri ekipi, ki je razumljivo svojemu kolesarju stopila v bran.

Španski časopis El Correo pa poroča, da so kitajske oblasti Apariciu celo doživljensko prepovedale vstop v njihovo državo, četudi bi šlo le za transportne namene na letališčih. Ironično, edino zmago v svoji karieri je lani dosegel prav na kitajski dirki okrog jezera Činghaj, kjer je v preteklosti kar sedem etap dobil Slovenec Marko Kump. Gre za izjemno buren odziv, Špancu so tako v bran stopili številni kolesarji in navdušenci nad športom.

Zanimivo, ekipa Burgos Burpellet BH je na etapni dirki osvojila prva tri mesta v skupnem seštevku, Francoz Clement Alleno je slavil pred Špancema Carlosom Garcio Pierno in Antoniom Angulom.