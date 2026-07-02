Španski prvak zaupal, kako doživljajo Pogačarjeve napade

Tadej Pogačar je merilo, po katerem se meri vsa kolesarska karavana. To pred začetkom dirke po Franciji poudarjajo tudi njegovi tekmeci, ki priznavajo, da je slovenski as v ključnih trenutkih domala neustavljiv. Španski državni prvak v vožnji na čas Pablo Castrillo Zapater je slikovito opisal, kako v glavnini doživljajo Pogačarjeve slovite napade.

»Tadej je najboljši kolesar svoje generacije. O tem ni nobenega dvoma,« je v pogovoru za časnik Marca poudaril 25-letni član ekipe Movistar in dodal, da bo štirikratnega zmagovalca Toura znova izjemno težko ustaviti.

Najbolj izrazito se Pogačarjeva premoč po njegovih besedah pokaže prav v trenutkih, ko napade. Pred skoraj vsako zahtevnejšo etapo se tekmeci sprašujejo, kdaj bo Slovenec pospešil tempo in krenil v odločilni napad. Ko se to zgodi, pa velikokrat zmanjka odgovorov. »Čakaš na trenutek, ko bo pospešil. Potem pa … skušaš preprosto preživeti,« je občutke v glavnini slikovito opisal Castrillo.

Tadej Pogačar bo lovil novo lovoriko. FOTO: Jeff Pachoud/AFP

Pogačar znova v vlogi glavnega favorita

Takšne izjave le še potrjujejo status prvega favorita, s katerim Pogačar vstopa v letošnji Tour. Slovenski šampion bo branil lansko skupno zmago, njegova ekipa UAE Team Emirates pa bo skušala že na uvodu pokazati, da ostaja najmočnejša zasedba v karavani.

Čeprav se bodo največji tekmeci trudili najti način, kako omejiti Tadejeve napade, številni v kolesarski karavani očitno menijo, da bo tudi letos veljalo enako pravilo kot v prejšnjih sezonah: ko Pogačar napade, je za večino tekmecev najpomembneje, da zdržijo čim dlje.