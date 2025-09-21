Španski zvezdnik: Ne vem, zakaj se UCI spreneveda, v Gazi se dogaja genocid

Letošnja Vuelta bo šla v spomin kot dirka, zaznamovana s protesti in incidenti. Tudi zmaga Jonasa Vingegaarda je kar nekoliko utonila v ozadje, v središču pozornosti so bili protestniki proti vojni v Gazi, ki so v zadnjem tednu dodobra razburkali ozračje. Med kolesarji, ki so na njihovi strani, je tudi domači zvezdnik Pello Bilbao.

»Ne vem, zakaj se UCI spreneveda, povsem jasno je. Kar se dogaja v Gazi, je genocid. Kaj več pa se še mora zgoditi? Jasno je že dolgo, zdaj se tudi splošna javnost počasi zaveda tega in opozarja na to, kar se dogaja. Če bi odločitev sprejeli pred Vuelto, bi se vsemu temu izognili,« je bil jezen Bilbao.

Pello Bilbao ob zmagi na dirki po Sloveniji. FOTO: Matic Klanšek Velej/Sportida

Namigoval je na to, da bi mednarodna zveza lahko izključila ekipo Israel Premier Tech. »Razumem, da je položaj zahteven, nikogar nočem obtoževati, imam veliko prijateljev v ekipi Israela, ki trdo delajo in dobro opravljajo svoj posel. Po drugi strani pa ne razumem, zakaj je ta položaj drugačen od ruske invazije na Ukrajino. Takrat so ekipo Gazproma takoj izključili, kaj pa jih zadržuje sedaj? Morda čakajo, da bosta Israel in Sylvan Adams sama odšla, a to ni prava pot,« je še dodal kolesar ekipe Bahrain Victorious.