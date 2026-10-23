Ena najboljših slovenskih kolesark končala kariero na cesti

Slovenska kolesarka Špela Kern je pri 15 letih nastopanja na cestnih dirkah potegnila črto pod svojo kariero. Odločitev o slovesu je sprejela že med letošnjo sezono, ko je ugotovila, da ji cestno kolesarstvo ne ponuja več izzivov, zaradi katerih bi želela nadaljevati tekmovanje, je zapisala na instagramu. To pa še ne pomeni konca njene športne poti – napovedala je namreč, da se bo leta 2027 lotila novih izzivov v profesionalnem športu.

Kernova je na družbenih omrežjih pojasnila, da se je za konec kariere odločila kljub možnosti nadaljnjega nastopanja. V preteklih letih je tekmovala na večini največjih cestnokolesarskih dirk, zastopala slovensko reprezentanco in v različnih ekipah opravljala vlogo zveste pomočnice. Letos je bila članica francoskega Cofidisa.

»Če sem povsem iskrena, v cestnem kolesarstvu nisem več našla novega izziva, ki bi me resnično navduševal, čeprav sem imela možnost nadaljevati kariero,« je zapisala. Za slovo si ne bi mogla želeti primernejšega prizorišča, zadnjo cestno dirko je odpeljala na evropskem prvenstvu v Sloveniji, kjer so jo lahko spremljali družinski člani in domači navijači.

Na SP v Švici leta 2024. Z leve Špela Kern, Urša Pintar in Urška Žigart. FOTO: Vid Ponikvar/Sportida

Za Delo je spregovorila tudi na evropskem prvenstvu v Šenčurju, kjer je v čustvenem slogu in pred številnimi domačimi navijači končala športno pot na cesti. »Za konec kariere si ne bi mogla želeti nič lepšega. Še zdaj imam kurjo polt, ker sem končala športno pot pred toliko navijači. Tolikokrat sem slilšala svoje ime, da sem se počutila pomembnejšo od Demi Vollering. Imam še eno idejo. Na cesti sem dosegla vse, kar sem si želela, imam pa še eno idejo, a o njej več, ko se malce odpočijem,« je povedala.

Še bo dirkala

»Ko sem ugotovila, da bi lahko bila moja zadnja cestna dirka evropsko prvenstvo na domačih tleh, se mi je odločitev zdela še toliko bolj pravilna. Boljšega zaključka si ne bi mogla želeti,« je pojasnila simpatična Gorenjka, ki bo vseeno ostala v kolesarstvu. Presedlala naj bi na gravel kolo.

Preden se je posvetila kolesarstvu, je več kot deset let trenirala atletiko. Že od otroštva si je želela postati profesionalna športnica, v obeh disciplinah pa jo je najbolj motiviralo premagovanje lastnih omejitev in doseganje zahtevnih ciljev, je še zapisala.

Prav želja po novih ciljih je bila odločilna tudi pri odločitvi za spremembo športne poti. Kernova za zdaj še ni razkrila, v kateri disciplini namerava nadaljevati kariero, je pa dala jasno vedeti, da želi ostati del vrhunskega športa. »Petnajst let sem premikala meje na cesti. Zdaj sem pripravljena raziskovati nove. Ne vem, ali bo naslednje poglavje enako uspešno, vem pa, da bom dala vse od sebe, kot sem vedno,« je sporočila.