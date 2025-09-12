Spočiti Tadej Pogačar bi poletel mavrični Ruandi naproti

V nadaljevanju preberite:

Vsakdo včasih potrebuje počitek, tudi Tadej Pogačar (UAE). To so ob koncu letošnjega Toura razkrivale ne le besede, temveč tudi utrujene oči najboljšega kolesarja na svetu, ki se po četrtem zmagoslavju v rumeni majici ni odločil za nastop na Vuelti. Umaknil se je iz javnosti in nabral nove moči, danes pa se na veliko sceno vrača po 47-dnevnem tekmovalnem premoru. Prvi jesenski izziv bo dvojček kanadskih enodnevnih dirk, prvi cilj pa svetovno prvenstvo v Ruandi.