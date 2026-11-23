Papež Leon XIV. je v Vatikanu sprejel predstavnike svetovnega kolesarstva, med njimi tudi velikega Eddyja Merckxa. Vatikan in Mednarodna kolesarska zveza sta srečanje pripravila, da bi poudarila, kako lahko šport spodbuja mir in dialog med kulturami. Papež je kolesarje v Vatikanu pozdravil že lani, ko je trasa zadnje etape Gira vodila tudi za vatikansko obzidje. Kolesarji, predstavniki zvez in organizatorji dirk so obisk začeli z mašo, pri kateri je beseda tekla tudi o povezavi med športom in vero, nato pa jih je Leon XIV. sprejel v Apostolski palači. Za Eddyja Merckxa, ki je v Vatikan prišel z ženo Claudine, je bila avdienca po njegovih besedah »velika čast«. Petkratni zmagovalec Toura je bil že pred srečanjem vidno ganjen. »Po vsem, kar sem prestal, si nisem mislil, da bom to še ...