Spremenjena kolesarska ekipa v Novem mestu, Bogdana Finka nasledila Mojca Novak

V novomeškem kolesarskem klubu so v luči priprav na tamkajšnjo prestižno enodnevno dirko organizirali občni zbor, na katerem so potrdili novo ime in grafično podobo. Sprejeli so nekaj sprememb pravil kluba, za novo predsednico pa so določili Mojco Novak, ki je nasledila Bogdana Finka.

Slednji je bil na položaju predsednika od leta 2002, zdaj pa ga čakajo novi izzivi, ki pritičejo organizacijo domače etapne dirke ter velikega štarta Dirke po Franciji. Klub se je letos znašel pred enim izmed največjih izzivov v svoji zgodovini, saj jih je zapustil dolgoletni pokrovitelj Adria Mobil. Po dveh desetletjih so tako ostali brez imena, barv in seveda denarja.

Četudi prihodnost še vedno ostaja nekoliko neznana, pa njihovi fantje letos nastopajo pod imenom Kolesarski klub Novo mesto.

Brez Bogdana Finka slovensko kolesarstvo ne bi bilo na tako visoki ravni. FOTO: KK Novo mesto

»Člani kluba so soglasno za novo predsednico imenovali Mojco Novak, podpredsednika sta Ljudmila Kastelec in Robert Medle, v upravnem odboru so še Urban Kramar, Lovro Peterlin, Milena Bevc, Sebastjan Brajer in Marjan Menger. V nadzorni odbor pa so bili imenovani Marija Papež, Stanislava Kastelec in Andrej Kulovec,« so zapisali pri klubu, kjer so pred časom na prvih dirkah že predstavili tudi nove mordo-bele drese.

A klub še vedno ni izven nevarnosti, saj je odhod tako velikega sponzorja konkretno prizadel finančno sliko nekdaj velesile med evropskimi ekipami tretjega kakovostnega razreda. Pred sezono sta v tujino odšla Matic Žumer in Tilen Finkšt, ki se odlično znajde v Italiji, letos pa bi lahko kakšen vidnejši rezultat dosegla izkušeni Anže Skok in mladi Nejc Peterlin.

V Novem mestu je tako vse pripravljeno za najpomembnejšo enodnevno dirko na Dolenjskem. Ta bo na sporedu v nedeljo, na štartu pa bo 29 ekip in 174 kolesarjev. Cilj bo gostil glavni trg, kjer vsako leto dobimo tudi zmagovalca Dirke po Sloveniji, zmage pa ne bo branil domačin Žak Eržen, ki zdaj v dresu Bahrain Victoriousa nastopa na največjih svetovnih dirkah.