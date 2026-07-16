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Kolesarstvo

Sprinterji si obetajo še en boj za etapno zmago

Vzpon na Montagny-lès-Buxy, približno 20 kilometrov pred ciljem je edina priložnost, da ubežniki pokvarijo načrte sprinterjem.
Včeraj smo bili priča najhitrejši etapi v zgodovini Toura! FOTO: Gonzalo Fuentes Reuters
Galerija
Včeraj smo bili priča najhitrejši etapi v zgodovini Toura! FOTO: Gonzalo Fuentes Reuters
Miroslav Cvjetičanin
16. 7. 2026 | 07:00
3:01
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Dvanajsta etapa dirke Toura bo po vsej verjetnosti nova priložnost za sprinterje. Kolesarje čaka 179,1 kilometra dolga trasa med dirkališčem Circuit de Nevers Magny-Cours in Chalon-sur-Saône, vendar bi lahko vzpon Côte de Montagny-lès-Buxy, približno 20 kilometrov pred ciljem, nekoliko premešal karte.

Dirkališče Magny-Cours je najbolj znano po dogodku iz leta 2000, ko je David Coulthard med dirko formule 1 pokazal sredinec Michaelu Schumacherju, razočaran nad Nemčevimi dirkaškimi potezami. Štiri leta pozneje se je Schumacher na istem prizorišču maščeval z zmago proti Fernandu Alonsu, pri kateri je presenetil z drzno strategijo štirih postankov v boksih.

Tokrat na Magny-Coursu ne bo slišati glasnih motorjev formule 1, temveč zvok koles najboljših kolesarjev na svetu. Podobno kot marca 2025, ko se je tu začela ekipna vožnja na čas dirke Pariz Nica, bo tudi tokrat prizorišče povezano s kolesarskim spektaklom. Takrat je bila najboljša ekipa Team Visma Lease a Bike.

Zadnji vzpon lahko zaplete načrte sprinterjev

Po startu bodo kolesarji krenili proti vzhodu. Tako kot v prejšnji etapi bodo v Decizeju prečkali reko Loaro, nato pa nadaljevali mimo Montceau-les-Mines in južnega roba naravnega parka Morvan do vzpona Côte de Montagny-lès-Buxy.

Vzpon je dolg 2,6 kilometra s povprečnim naklonom 3,9 odstotka. Čeprav ni posebej zahteven, bi lahko povzročil nekaj težav sprinterjem in ponudil priložnost ubežni skupini.

Trasa 12. etape Toura 2026. FOTO: Infografika Delo
Trasa 12. etape Toura 2026. FOTO: Infografika Delo

Vendar je malo verjetno, da bi pobeg zdržal do cilja. Tudi če bi kateri od hitrih kolesarjev ostal v težavah na vzponu, bo do ciljne črte še skoraj 20 kilometrov, kar pomeni dovolj časa za vrnitev v glavnino. Po spustu z vzpona bodo kolesarji zapeljali v dolino reke Saône, kjer jih bo čakal zaključek etape na ulicah Chalon-sur-Saôna.

Groenewegen zadnji zmagovalec v Chalon-sur-Saônu

Zadnji zmagovalec etape Tour de France v tem mestu je bil Dylan Groenewegen. Nizozemec je leta 2019 v ciljnem sprintu premagal Caleba Ewana in Petra Sagana.

Med prejšnjimi zmagovalci v Chalon-sur-Saônu so tudi Thierry Marie (1988), Rik Van Linden (1975), Jean Stablinski (1961) in Brian Robinson (1959). Če bo šlo vse po pričakovanjih, se obeta še en velik sprinterski obračun, a zadnji vzpon dneva bi lahko ponudil priložnost tudi pogumnim ubežnikom.

Tadej Pogačar je trdno v dveh majicah v skupnem seštvku. FOTO:  Loic Venance Afp
Tadej Pogačar je trdno v dveh majicah v skupnem seštvku. FOTO:  Loic Venance Afp

S spremljanjem v živo začnemo ob 15. uri

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