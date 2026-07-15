Sprinterski spektakel ali uspešen pobeg? To je ključno vprašanje 11. etape

Enajsta etapa dirke Toura je povsem pisana na kožo sprinterjem. Kolesarje čaka 161,3 kilometra dolga trasa med Vichyjem in Neversom, na kateri bodo premagali približno 1.800 višinskih metrov.

Ključno vprašanje: komu bo uspelo naslediti Alessandra Petacchija?

Vichy je zdraviliško mesto v osrednji Franciji, najbolj znano po svojih termalnih vrelcih, hkrati pa nosi tudi pomemben zgodovinski pečat. Med drugo svetovno vojno je bilo tu sedež vlade maršala Philippa Pétaina, tako imenovanega vichyjskega režima, ki je sodeloval z nacistično Nemčijo. Danes je Vichy znova predvsem priljubljeno zdraviliško središče.

Mesto je Tour de France doslej gostilo le enkrat. Leta 1952 je kronometer od Puy de Dôma do Vichyja dobil Italijan Fiorenzo Magni, ki je Belgijca Stana Ockersa ugnal za vsega dve sekundi.

Kolesarji bodo iz Vichyja krenili proti severu in prvih 57 kilometrov sledili reki Allier, ki teče skozi mesto. Pri Moulinsu bodo zapustili dolino in se usmerili proti reki Loari, jo prečkali ter nato zavili proti jugu, od koder bodo v Nevers prispeli s severne strani.

Trasa 11. etape. FOTO: Infografika Delo

Slabih 40 kilometrov pred ciljem jih čaka najzahtevnejši vzpon dneva, Côte de Billy-Chévannes, dolg 1,5 kilometra s povprečnim naklonom 6 odstotkov.

Nevers bo karavano Toura gostil četrtič. Prvo etapno zmago je tu leta 1971 osvojil Belgijec Eric Leman, sledila sta uspeha italijanskih sprinterjev Guida Bontempija leta 1986 in Alessandra Petacchija leta 2003. Vprašanje je, kateri izmed današnjih sprinterskih asov bo svoje ime dodal na ta prestižni seznam.

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