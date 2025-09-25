Srebra ne bi vzel, želi premagati Pogačarja in osvojiti zlato

Za Juanom Ayusom je še ena razburjenj polna sezona, ki se je končala z razhodom z ekipo UAE Emirates in kar nekaj hude krvi. Čeprav sta uradno še vedno sotekmovalca, zdaj Ayuso in Tadej Pogačar ne bosta več skrivala, da se ne razumeta najbolj, v Kigaliju bosta na cesti velika tekmeca.

»Sem v res dobri formi, z reprezentanco smo zelo optimistični. Vemo, da sta Remco in Pogačar prva favorita, mi pa nekako napadamo iz druge vrste. Ne bomo le opazovalci, dirko bomo želeli prikrojiti po naših željah,« napoveduje Ayuso, ki je s sotekmovalci in selektorjem Alejandrom Valverdejem včeraj pripotoval v Ruando.

FOTO: Alberto Lingria/Reuters

»Dirka bo zelo zahtevna, težko jo bo nadzorovati, po šestih urah dirkanja bodo odločale predvsem noge. Po glavnem vzponu bo težko še kdo imel dovolj kolesarjev, da bo nadzoroval dogajanje, zato moramo biti pripravljeni na marsikaj. To je dirka, ki se je najbolj veselim, počutim se bolj sveže kot na tritedenskih dirkah,« pravi Ayuso.

Zanima ga le vrh, drugo ali tretje mesto ne prideta v poštev: »Bi vzel srebro, če mi ga ponudite? Ne, želim si na vrh, želim biti svetovni prvak. Vsi smo zelo ambiciozni, zato smo prišli na dirko.«