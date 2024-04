Stara dama slovenska: Novak izčrpal, Pogačar odpihnil tekmece

Najstarejša klasična dirka na svetu Liege–Bastogne–Liege, na kateri sta Primož Roglič in Tadej Pogačar v letih 2020 in 2021 slavila svoji prvi spomeniški zmagi, je bila spet povsem slovenska. Za to je poskrbel usklajeni dvojec iz ekipe UAE. Domen Novak je upravičil vzdevek »lamborghini traktor«, saj je z neumornim narekovanjem tempa na čelu glavnine dodobra izčrpal tekmece, češnjo na torti pa je pristavil Pogačar, ki se je sam odpeljal še eni izjemni zmagi naproti.

Na papirju bi moral biti četrti letošnji spomenik dvoboj med Pogačarjem in Mathieujem van der Poelom, za katerem sta izjemni zmagi na dirkah po Flandriji in Pariz–Roubaix. Na cesti pa je bila to še ena simultanka 25-letnika s Klanca pri Komendi. Morda je k temu pripomogla tudi nepazljivost njegovega nizozemskega tekmeca, ki se je okoli 90 km pred ciljem vozil v ozadju karavane in se moral zaustaviti zaradi množičnega padca.

Napovedal napad na vzponu na La Redoute

Njegovi pomočniki iz ekipe Alpecin Deceuninck so sicer nadoknadili dobro minuto zaostanka za čelom dirke, so pa bili nemočni, ko je Pogačar storil, kar je napovedal pred dirko. Vzpon na La Redoute bo odločilen, je pred štartom 254,5 km dolge »stare dame« dejal Pogi in bil nekaj ur kasneje mož beseda. Nekaj sto metrov prej, kot je to ob zmagah v zadnjih dveh letih storil Remco Evenepoel, je Pogačar pospešil in kakšno minuto mu je še sledil Richard Carapaz (EF Education), vendar se je tudi olimpijski prvak hitro vdal v usodo.

Prednost svetovne številke ena, ki si je lani na tej dirki ob padcu zlomil zapestje, je hitro poskočila na minuto in za tekmece ni bilo več poti nazaj. Tako kot na Strade Bianche, kjer je napadel že 81 km pred ciljem, in v treh etapah dirke po Baskiji se je Pogačar sam odpeljal proti zmagi. Ta je bila že njegova sedma letos v le 10 tekmovalnih dneh in 70. v karieri profesionalca, ki jo je začel leta 2019. To pa je bila tudi njegova šesta zmaga na spomenikih, s čimer se je kot najuspešnejši aktivni kolesar na največjih enodnevnih dirkah izenačil z van der Poelom.

»Od štarta je bil to obupen dan, z ekipo smo zato močno pritiskali, vzdrževali visok tempo, da nam je bilo toplo. Sicer pa je bil zame to tudi zelo čustven dan, pred dvema letoma sva morala domov zaradi Urškine mame, lani pa sem si tukaj zlomil roko. Zadnji dve leti sta bili zelo težki. Tokrat sem vozil za Urškino mamo. Vesel sem, da sem lahko spet zmagal na tej lepi dirki. Hvala vsem v ekipi, brez njih mi ne bi uspelo. Zelo sem čustven,« je Pogačar zmago posvetil Darji Žigart, rajnki mami svoje zaročenke Urške.

»Danes sem imel ves dan v glavi previdnost, lani sem razmišljal o hranjenju energije, danes na varnost in toploto. Oblekel sem več plasti, bilo je izjemno mrzlo. Ekipa je izjemno opravila delo, hitro smo šli v vsak klanec, previdni smo bili na spustih, na La Redoute pa smo naredili, kar smo napovedali. Nekaj posebnega je, ko po tako dolgi dirki sam prideš v cilj, še posebej v dresu državnega prvaka,« je še povedal Pogačar, ki je sodeč po današnji predstavi odlično pripravljen za Giro, na katerem bo 4. maja štartal prvič in v rožnati majici poskušal naslediti lanskega zmagovalca Rogliča.

V Italiji bo njegov nepogrešljivi pomočnik tudi Novak, ki je bil navdušen nad tem, kako je ekipa do potankosti izpeljala svoj načrt: »Storili smo, kar smo se dogovorili na sestanku, prvi je moral vleči Sjoerd Bax, nato sem bil na vrsti jaz. Počutil sem se zelo dobro, zato sem vlekel vse do Tadejevega napada. Padec, zaradi katerega je zaostal van der Poel, ni vplival na naše dirkanje, pred dirko smo sestavili načrt, kje bomo pritiskali na vso moč, in tega smo se držali.«

