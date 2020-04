Štart Toura po novem konec avgusta

Ljubljana - Mednarodna kolesarska zveza (UCI) je tudi uradno potrdila, da bo letošnja dirka po Franciji zaradi pandemije novega koronavirusa med 29. avgustom in 20. septembrom in ne med 27. junijem in 19. julijem, kot je bilo sprva načrtovano.

Kot so sporočili iz Ucija, bosta Touru sledili še dirki po Italiji in Španiji.



»Izvedba dirke po Franciji v najboljših možnih pogojih je dobila osrednje mesto v kolesarski finančni sliki in njeni izpostavljenosti, tu gre predvsem za ekipe, ki s to dirko največ pridobijo, saj so takrat najbolj vidne,« pravijo pri Uciju.



Krovna zveza je pojasnila, da za zdaj ostaja v predvidenem terminu, torej med 20. in 27. septembrom, tudi svetovno prvenstvo v cestnem kolesarstvu v Švici, pa čeprav se bo delno prekrilo s Tourom.



Temu pa naj bi sledila dirka po Italiji, zatem pa še dirka po Španiji. Uci meri tudi na to, da bi našla še nadomestne datume za pet prestavljenih enodnevnih dirk.



Dirka po Franciji se je morala odpovedati izvedbi v prvotnem terminu, potem ko je francoski predsednik Emmanuel Macron prepovedal vsa javna druženja najmanj do sredine julija.